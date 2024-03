XV DE FRANCE. Le Garrec / Ramos à la baguette, et un pack identique, voici notre compo face à l'Angleterre

Fort d'une belle victoire face au pays de Galles, 24-45, l'équipe de France a fait le plein de confiance. Les Bleus sont désormais tournés vers la réception du XV de la Rose.

Un pack identique

On ne change pas une équipe qui gagne, et ça, depuis le début de son mandat, Fabien Galthié l'a bien compris ! Avec pas moins de quatre changements entre le pack qui a débuté face à l'Italie et celui qui a voyagé au pays de Galles, il semblerait cette fois que la stabilité soit de retour.

A commencer par le trio de devant, qui a réalisé une partie pleine, à l'image de Julien Marchand pour son retour avec le maillot de titulaire. Il sera accompagné de ses fidèles piliers, Cyril Baille et Uini Atonio. Pareil en deuxième ligne, où les Toulousains ont joué à leurs aises ! Flament et Meafou sont logiquement reconduits, et devraient être l'attelage type du XV de France pour un bon moment.

Ensuite, la troisième ligne a aussi été exemplaire, et le retour à la compétition de Grégory Alldritt a été couronné de succès. Ce dernier sera titulaire aux côtés de François Cros et de Charles Ollivon, qui enchaînent donc avec une cinquième titularisation dans le Tournoi des 6 Nations.

Le Garrec / Ramos, c'est reparti

Mis à part la victoire, l'une des grosses satisfactions de ce dimanche côté tricolore a été l'association de la charnière ! Nolann Le Garrec a réalisé une superbe performance, et a même été élu homme du match, pour sa première titularisation internationale. A ses côtés, Thomas Ramos a aussi pesé sur le jeu, et a prouvé qu'il avait sa place à l'ouverture. Ils seront naturellement titulaires ce week-end contre les Anglais.

Au centre, bien que discret, Nicolas Depoortère a réalisé un match plein, mais n'a pas eu la même magie qu'en Top 14. Cependant, il n'a été remplacé qu'à huit minutes de la fin du match, et devrait aussi commencer le match ce week-end. Pour Gaël Fickou, il a été l'auteur d'une belle prestation, autant défensivement qu'offensivement. Il enchaine par une cinquième cape dans cette édition 2024 du 6 Nations.

Aux ailes, Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud ont été très en vue, bien qu'ils n'aient pas planté d'essais. Ces derniers sont les premiers dans la hiérarchie du XV de France, et garderont leur place face à la bande à Marcus Smith. Enfin, à l'arrière, Léo Barré a été propre et plutôt serein, il sera aussi titulaire ce samedi.

Le banc des finisseurs intact

Face au XV du Poireau, la victoire a, sans aucun, doute été acquise en majorité par les finisseurs. Les remplaçants ont performé lorsqu'ils sont rentrés, même les petits nouveaux ! En parlant de joueurs inexpérimentés, Goerges-Henri Colombe a été formidable et sera capé une fois de plus ce week-end. Ce dernier sera accompagné de l'excellent Peato Mauvaka et de Sébastien Taofifenua.

En deuxième ligne, le géant Romain Tao fera une fois de plus partie du banc de touche, tout comme Alexandre Roumat qui sera un électron libre. En troisième ligne, Paul Boudehent assure l'essentiel.

Enfin, deux joueurs seront remplaçants derrière, deux Bordelais en la personne de Maxime Lucu et Yoram Moefana.

