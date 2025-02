XV de France. ''Il est cuit ‘Jalib’'', la sentence est-elle irrévocable comme le pense Moscato ?

Matthieu Jalibert écarté, Moscato tranche : ''C’est fini !'' Alors, simple avis tranché ou réalité du terrain ? L’ouvreur bordelais a-t-il encore une chance de convaincre Galthié ?

Moscato tranche : « Jalib’, c’est réglé »

Comme attendu, le XV de France a réagi avec la manière face à l'Italie. Inscrivant plus de 70 points au passage sur la pelouse romaine pour un succès qui restera dans les annales. Une victoire qui valide plusieurs choix du staff et de Galthié. Comme celui de mettre sept avant sur le pré. Ou bien de confier une aile à Théo Attissogbe.

XV DE FRANCE. Le plan des Bleus pour faire tomber l’Irlande : exploiter la faille PrendergastMalgré son excellent match, en attaque comme en défense, le Palois va très certainement laisser sa place à Damian Penaud. Relâché en milieu de semaine. Et piqué par Galthié, le Bordelais avait les crocs face à Clermont en Top 14. Le serial marqueur voudra sans doute briller à Dublin. "Penaud, il a les boules. Il va le faire rentrer contre l'Irlande, il va bouffer un mec", estime Vincent Moscato pour RMC.

Mais s'il y en a un qui doit être frustré, c'est son coéquipier à l'UBB Matthieu Jalibert. Néanmoins, lui n'aura pas l'occasion de prouver sa valeur face à l'Irlande ni même contre l'Écosse. Romain Ntamack ayant fait son retour chez les Bleus après sa suspension. Fidèle à son franc-parler légendaire, l'animateur n’a pas mâché ses mots au sujet de l'ouvreur bordelais, estimant que l’ouvreur bordelais était désormais hors-jeu avec les Bleus.

TOP 14. 'Parfois je reste, parfois je sors' : Jalibert face à la dure réalité du rugby international« Il est cuit ‘Jalib’, il est cuit. » Une sentence définitive ? Sans doute dans cette édition du Tournoi Pour l’ancien talonneur, la messe semble dite : après une prestation jugée « moyennasse » face à l'Angleterre, Jalibert ne retrouverait pas de sitôt le poste de titulaire sous les ordres de Fabien Galthié. Quid de son avenir chez les Bleus ? Le Girondin ne veut rien lâcher. Mais force est de constater que la concurrence est rude. Et que ses occasions de briller sont rares.

Nouvelle occasion manquée pour Jalibert

Le coup est dur pour l’ouvreur de l’UBB. Victime d’un virus, Jalibert a dû quitter le rassemblement avant le match contre l’Italie, laissant l’opportunité à Léo Barré de faire ses preuves. Pas aidé par certains choix du staff et par une conjoncture qui ne lui est pas favorable, le Bordelais a souvent subi les critiques des supporters comme des experts. Pour Moscato, la barre était trop haute : « Pour que lui, il joue avec Galthié, Jalibert aurait dû avoir 15 sur 20. »

Si Moscato se veut catégorique, la situation de Jalibert reste plus nuancée. Son talent n’est pas en cause. Il a prouvé sa valeur avec l'UBB en Top 14 comme en Champions Cup à plusieurs reprises. Mais sa capacité à s’adapter au jeu du XV de France interroge.

6 Nations. Et si l'atout numéro 1 du XV de France n'était pas celui auquel tout le monde pense ?Les options choisies par le staff ou encore la polyvalence de la concurrence compliquent son retour. Et surtout la possibilité pour lui de s'installer dans la durée. Pourtant, à 26 ans, Jalibert a encore du temps devant lui. Son avenir en Bleu dépendra de ses performances en club… et des choix du staff tricolore. Et nul ne sait de quoi l'avenir sera fait.

Pour l'heure, il fait toujours partie des joueurs sur lesquels l'encadrement de l'équipe de France compte en vue de la Coupe du monde. Et s'il n'est pas le premier, ni même le second choix, il pourrait être (sera ?) du voyage en Australie. Pour l’instant, la balle est dans son camp. A lui de montrer sa détermination sous peine de voir d'autres ouvreurs (Berdeu, Hastoy) s'inviter dans l'avion à sa place.