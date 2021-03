XV de France. ''Il a fallu arbitrer sur l'expérience collective'', explique Fabien Galthié

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a commenté certains choix stratégiques dans la composition face à l'Angleterre dans le Tournoi.

Pas de grandes surprises dans la composition du XV de France pour affronter l'Angleterre. Jalibert sera bien titulaire malgré le retour de Ntamack. Un choix logique par rapport à la forme du moment et à l'enchaînement des matchs. Au centre, Virimi Vakatawa, qui était blessé lui aussi, vient renfoncer le centre après le forfait de Vincent. Devant, le forfait de dernière minute de Bernard Le Roux en deuxième ligne a entrainé la titularisation de Romain Taofifenua aux côtés de Willemse aux dépens de son coéquipier Swan Rebbadj. "On s'est posé la question sachant que Romain est avec nous depuis le début de l'aventure, a avoué ce jeudi le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié. Il a participé au premier stage de Nice avant France/Angleterre. Il n'était pas sur la feuille de matchs mais il est entré sur toutes les autres sauf les deux de l'Automne Cup où il était limité par le quota de matchs. Romain a participé à quasiment toutes les séances d'entraînement. Il connaît bien l'organisation. L'expérience collective est quelque chose de très important à notre niveau."



Un vécu que le joueur du RCT Swan Rebbadj, appelé suite à la blessure de Le Roux, n'a pas. Convoqué à plusieurs reprises, il avait dû quitter le groupe en raison de problèmes physiques. Aussi, c'est le Bordelais Cyril Cazeaux, qui avait joué contre l'Italie en novembre, qui sera sur le banc des remplaçants et non le Toulonnais. "Il a fallu arbitrer sur l'expérience collective", explique le technicien qui reconnaît que ces modifications changent le profil de l'équipe. Pour la première fois, on aura un XV de France avec six avants sur le banc et seulement deux trois-quarts "en considérant qu'on avait de la polyvalence qu'on pouvait utiliser. On verra en fonction du déroulé du match et de ce qui va se passer et de la manière donc on manage notre paquet d'avants notamment." Les Bleus s'attendant donc à du combat devant, dans les rucks mais aussi sur les fondamentaux.



Ils devraient être particulièrement contestés en touche. Un domaine qui a connu des ratés en Irlande. Le staff espère que la présence du Lyonnais Dylan Cretin permettra à l'alignement tricolore d'être performant. Et ce, même s'il se refuse à mettre le joueur du LOU dans une case. "On a esssayé d'équilibrer notre équipe par rapport aux contraintes liées au combat mais aussi au domaine aérien. Sans qu'il faille catégoriser un joueur, je pense que Dylan est très actif et performant dans le jeu en général. On ne va pas le catégoriser comme un joueur de touche même s'il est quand même très pointu dans ce secteur-là. En Irlande, on avait commencé avec Anthony Jelonch, là on commence avec Dylan. On est toujours à la recherche de l'équilibre et de la complémentarité." Côté Anglais, Eddie Jones a lui procédé à trois changements dans le XV de départ. 6 Nations 2021. L'Angleterre avec Farrell en 12 et Daly sur le banc pour le Crunch face au XV de France