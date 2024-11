XV de France. Grande première pour Charles Ollivon en numéro 8 : un choix pas si délirant que ça

Charles Ollivon sera titulaire en numéro 8 pour la première fois de sa carrière en équipe de France, face à l’Argentine.

Greg Alldritt hors-groupe, c’est Alexandre Roumat qui était attendu en numéro 8 face à l’Argentine, dans un premier temps. Et puis, au nom de l’émulation et de la rotation, 6 jours après avoir vaincu les grands All Blacks au Stade de France, c’est finalement à Charles Ollivon que le staff tricolore a confié le poste.

Tout sauf la dernière roue du carrosse, tant le Toulonnais est un membre important de ce groupe France depuis la prise de poste de Fabien Galthié, pour lequel il fut le capitaine entre 2020 et 2021. Mais une surprise quand même.

Pour la simple et bonne raison que le grand Charles découvrira l’arrière de la mêlée, au niveau international. Malgré 45 capes en 3ème ligne et ses qualités ballon en main, le double-mètre (1m99 pour 114kg) n’avait en effet jamais débuté en numéro 8.

Pour tout dire, la seule fois où le Basque dû s’y coller, c’était lors de ses premières capes (sur le banc) avec le maillot Bleu, voilà 10 ans. Dont pour la 2ème, quelques minutes face à l’Argentine, justement.

Il est formé à ce poste

Pour autant, n’allez pas croire que l’enfant de St-Pée va découvrir le poste. Formé en troisième ligne centre et essentiellement placé à ce poste jusqu’en 2019, c’est Fabien Galthié lui-même qui avait contribué à repositionner Ollivon grand côté, lors de son arrivée en tant qu’adjoint d’abord, en équipe de France.

Depuis, il y a également regoûté plusieurs fois en club, Pierre Mignoni décidant notamment de lui faire finir la saison dernière à ce poste (6 titularisations consécutives). Ollivon demeurant, à défaut d’être le joueur le plus puissant de l’Hexagone, un très bon manieur de ballon capable de trier derrière sa mêlée.

Reste qu'un dépucelage du genre à 31 ans n'est jamais anodin, même si l'avant le plus prolifique de l'histoire du XV de France (16 essais) a les épaules pour le faire. Entouré de Paul Boudehent et François Cros en troisième ligne, Ollivon va être récompensé de sa belle entrée face aux Blacks. Avant d'être probablement suppléé par Marko Gazzotti (20 ans) en cours de match, pour lui offrir sa première sélection.