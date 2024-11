XV de France. Gaël Fickou face aux All Blacks : le leader tricolore est-il prêt pour un comeback triomphant ?

Gaël Fickou s’apprête à reprendre la défense du XV de France en main contre les All Blacks. Après un passage difficile, il aborde ce défi avec la confiance et la détermination d’un leader.

Le centre du XV de France, Gaël Fickou, a été aux centres de nombreuses discussions ces derniers temps. Remplaçant face au Japon, il devrait être titularisé samedi prochain contre les All Blacks au Stade de France. Un retour dans le XV de départ qui intervient après un retour en forme que le joueur lui-même qualifie de "très bon" via le Midi Olympique.

"Une vie de dingue" mais des sacrifices

Après la désillusion de la Coupe du monde, Fickou admet avoir traversé une période difficile : "Comme pour tous mes coéquipiers, l’après-Coupe du monde a été difficile : j’étais en méforme, on en a beaucoup parlé et il n’y a aucun problème avec ça."

Le centre tricolore ne cherche pas d’excuses, mais insiste sur l’impact physique et mental de cette épopée intense. Il confie avoir retrouvé peu à peu "l’envie et la folie" lors du dernier Tournoi des 6 Nations, reprenant goût au jeu malgré des matchs compliqués en club.

Un joueur clé pour la défense française

Avec une présence indéniable sur le terrain, Fickou est un pilier du système défensif des Bleus. À 30 ans, il se considère "en forme, sans manquer d’humilité", et les données montrent qu’il est de retour à un niveau compétitif.

Après une décennie sans grandes blessures, il est conscient de la rareté de ses plages de récupération, et cela pèse dans son quotidien de rugbyman. "La plupart du temps, on a une vie de dingue ; on vit des choses incroyables", concède-t-il. Mais cette routine d’entraînements, de voyages et de week-ends sacrifiés entraîne aussi une usure mentale que peu de gens perçoivent.

Cependant, Fickou n’en perd pas pour autant de vue ses objectifs. Jouer en équipe nationale reste pour lui une priorité. Comme il le souligne, "mon but est de jouer pour la sélection nationale et disputer le maximum de grandes compétitions."

La perspective de 2027

L'infatigable centre évoque déjà la fin de sa carrière : 2027 pourrait marquer sa sortie du monde professionnel, à l’âge de 33 ans. "Quand tu n’as plus de grands objectifs face à toi, quand tu ne peux plus aller chercher des Coupes du monde et des titres avec ton club, c’est mieux d’arrêter," confie-t-il. Cette vision montre à quel point Fickou est un compétiteur dans l’âme, mais aussi quelqu’un de lucide quant aux exigences d’une carrière en bleu.

Fickou pourrait retrouver sa place de titulaire samedi pour affronter l’une des équipes les plus redoutables du monde. Galthié et le staff tricolore savent qu’ils pourront compter sur un joueur déterminé et en forme, bien conscient des attentes placées en lui et de la pression inhérente à un match de cette envergure.

En somme, Fickou a traversé une période d'introspection et revient plus fort. Face aux All Blacks, les supporters du XV de France attendent avec impatience de voir s'il saura une fois de plus être ce leader dont l'équipe aura besoin pour remporter cette confrontation d’exception.