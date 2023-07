XV De France. Forfait de dernière minute pour les Bleuets avant la finale de la Coupe du monde !

Coup dur pour l'équipe de France avant le choc tant attendu contre l'Irlande ce soir ! Le pilier gauche Louis Penverne est forfait pour le match !

Un changement de dernière minute

Voici les aléas du rugby de haut niveau ! Louis Penverne ne prendra pas part à la finale de la Coupe du monde contre l'Irlande. La Fédération Française de rugby n'a pas dévoilé la raison de ce forfait, qui est également dommageable pour le jeune de La Rochelle. Ce dernier s'était imposé comme un titulaire indéboulonnable, et ce, depuis le Tournoi des 6 Nations. Très habile ballon en main et rugueux dans les zones défensives, c'est une perte non négligeable pour le XV de France. Néanmoins, le staff des Bleuets peut compter sur son remplaçant, en la personne de Lino Julien, qui évolue sous les couleurs du Racing 92. Le pilier polyvalent avait été très en vue face au Pays de galles, que ce soit en mêlée fermée comme en défense sur l'homme. Ce dernier a joué toutes les rencontres de la compétition, et possède le meilleur ratio de plaquage offensif de son équipe !

Sur le banc des remplaçants, c'est l'autre joueur du Stade Rochelais, Alexandre Kaddouri, qui sera sur la feuille de match. Ce pilier de grande taille (1m89) participera à son troisième match avec l'équipe de France moins de 20 ans, lui qui n'avait joué aucune rencontre du Tournoi des 6 Nations.