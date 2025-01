XV DE FRANCE. Fickou, fracture et frustration : les Bleus entament le Tournoi diminués

À quelques semaines du Tournoi des Six Nations, on a appris le forfait de Gaël Fickou pour les premiers matchs à cause d'une blessure à la main.

Le Racing 92 a officialisé ce mardi une nouvelle qui ne ravira ni les supporters franciliens ni ceux du XV de France. Gaël Fickou, blessé lors du match face au LOU ce dimanche, a été opéré lundi d’une fracture du pouce gauche. Verdict : six à huit semaines d’absence pour le centre de 30 ans, un cadre incontournable de l’équipe de Fabien Galthié. La double peine pour Fickou Sorti à la mi-temps face à Lyon, Fickou (93 sélections) portait déjà un bandage impressionnant sur la main. Les examens passés dans la foulée ont confirmé le pire : une fracture nécessitant une intervention chirurgicale. Opéré dans la foulée, le joueur sera indisponible pour le début du Tournoi des Six Nations. Les Bleus devront donc composer sans leur leader au centre pour l’ouverture du Tournoi face au pays de Galles le 31 janvier au Stade de France. La blessure pourrait également le priver du déplacement crucial en Angleterre le 8 février. Son retour est espéré pour le match contre l’Italie à Rome le 23 février, mais rien n’est encore certain. Racing : un vide difficile à combler Côté Racing 92, la nouvelle n’est guère plus réjouissante. En difficulté au classement, les Franciliens devront se passer de leur capitaine et maître à jouer pendant près de deux mois. L’absence de Fickou s’ajoute à une série de complications dans une saison où les pépins semblent s’accumuler pour le club. "Gaël est un pilier de notre système, mais c’est aussi un immense professionnel", a déclaré un membre du staff racingman à L'Equipe. "On sait qu’il mettra tout en œuvre pour revenir au plus vite." Le XV de France fragilisé avant le Tournoi Pour Fabien Galthié, la perte de Fickou s’ajoute à une liste de blessures qui pourrait s’allonger en janvier, alors que les matchs de Top 14 continuent d’exposer les joueurs à des risques. L’ancien Toulousain est non seulement un atout offensif majeur, mais aussi un leader sur le terrain. Les Bleus, déjà sous pression pour reconquérir le Tournoi après une deuxième place arrachée sur le fil l’an dernier, devront trouver une solution rapide pour pallier cette absence. Jonathan Danty, s’il est remis de ses pépins physiques, pourrait être une option. Mais pour l’instant, une certitude : le Tournoi commencera sans Gaël Fickou.