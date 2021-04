XV de France Féminin : la composition pour la finale face à l'Angleterre est là !

Découvrez la composition du XV de France Féminin, amené à affronter l'Angleterre ce samedi.

C'est ce samedi à 15h que le XV de France défie l'Angleterre en finale du 6 Nations new look. Victorieuses du Pays de Galles puis de l'Irlande, les Bleues auront donc droit à un Crunch face à leur bête noire. Les sept derniers matchs face au XV de la Rose se sont soldés par sept défaites...

Voici la composition.

Dans les colonnes de L'Equipe, Safi N'Diaye se veut optimiste :

On a le sentiment que l'écart se réduit avec l'Angleterre. Les deux derniers matches ne se sont pas joués à grand-chose, à des petits détails, des erreurs en fin de match. On travaille très dur pour battre cette équipe. Maintenant, on se connaît bien, on affine les détails à l'entraînement et on produit du beau jeu pour gagner.

Avec Drouin à l'ouverture, Hermet en capitaine ou la sensation Boulard à l'arrière, les Bleues peuvent-elles le faire ? Réponse ce samedi.