XV de France. En passant (presque) inaperçu, Antoine Dupont continue de déstabiliser les défenses adverses

Antoine Dupont se met au service de l’équipe. Moins spectaculaire mais toujours crucial, il combine efficacité et altruisme pour faire briller les Bleus dans cette tournée d’automne.

De retour à la mêlée de l'équipe de France à l'occasion de cette tournée, Antoine Dupont s'est fait voler la vedette par certains de ses coéquipiers. Mais ce n'est pas pour déplaire au demi de mêlée qui, malgré son ultramédiatisation, n'est pas du genre à tirer la couverture à lui au moment de débriefer les performances des Bleus.

Antoine Dupont : un leader qui brille autrement

Cet automne, on a ainsi plus parlé des performances de Louis Bielle-Biarrey, de Thomas Ramos ou encore de Paul Boudehent, que de celles du joueur du Stade Toulousain. Et à juste titre. L'ailier de l'UBB a brillé en attaque. Le troisième ligne de la Rochelle a été présent dans le combat. Tandis que l'habituel arrière de Toulouse a fait plus que dépanner à l'ouverture.

Mais n'allez surtout pas croire que Dupont se tourne les pouces sur le pré. Ce n'est pas le genre de la maison. Depuis son passage avec France 7, le numéro 9 a repris gout au duel. Et il ne gêne pas pour porter le cuir. Le Midol nous apprend ainsi qu'il a avancé sur 109 mètres ballon en main.

XV de France. ''Ça relève presque du génie'', pourquoi Thomas Ramos est bien plus qu'un 'remplaçant' à l'ouverture ?Et ce n'est pas tout. Puisqu'il compte pas moins de neuf défenseurs battus à son actif, soit autant que LBB. Alors oui, il n'a peut-être pas traversé le terrain à 35 km/h, mais le Toulousain pèse toujours autant sur les défenses. Que ce soit à la main, où il attire les défenseurs et ouvrent des portes pour ses coéquipiers. Qu'au pied. Outre ses deux passes décisives lors du match contre le Japon pour les réalisations de Mauvaka et Gros, il a usé de sa précision et de la longueur de son coup de savate comme il sait si bien le faire.

Le Midi Olympique note ainsi que Dupont a tapé douze fois au pied contre le Japon puis face à la Nouvelle-Zélande. Soit pour donner de l'air aux siens, soit pour porter le danger dans le camp adverse. Et par la même occasion, soulager son ouvreur. Lequel a pu se concentrer sur la conduite du jeu avec brio.

Comment Dupont pourrait semer la panique dans les lignes argentines

Finalement, et malgré une forte attention des défenseurs adverses envers sa personne, Antoine Dupont continue de faire du Antoine Dupont. Sa simple présence suffit à elle seule à semer le doute dans l'esprit de ceux qui voudraient l'empêcher de briller. Une charge mentale et physique qui peut finir par peser sur leur rendement en fin de partie.

S'il s'est un peu effacé au profit de ses coéquipiers par de l'évolution de son jeu et de ses responsabilités, il n'en reste pas moins une menace pour n'importe quelle défense. Ce vendredi soir, face à la rush défense des Pumas, on pourrait très bien le voir jouer les bordures comme il sait si bien le faire. Et semer la zizanie dans les lignes argentines.

Surtout face à un Tomas Albornoz, l'ouvreur des Pumas, qui n'est pas réputé pour sa défense. Nul doute que son coéquipier au Stade Toulousain Juan Cruz Mallia, excellent contre l'Irlande la semaine passée, aura eu la bonne idée de rencarder ses coéquipiers sur les différents tours que possède le Tricolore.