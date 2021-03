XV de France : Didier Retière nommé pour veiller au respect du protocole sanitaire.

L'ancien entraîneur des avants des Bleus, devenu DTN, va vivre au sein du groupe pendant les prochaines semaines.

Ce samedi, le XV de France défie l'Angleterre, pour son troisième match du 6 Nations qui compte pour la... 4e journée de la compétition. Enfin, si les Bleus sont épargnés par le COVID ! On a beaucoup parlé des responsabilités de chacun (joueurs, membres du staff, dirigeants) mais la réalité, c'est ce match reporté face à l'Ecosse et un repos forcé qui ne doit porter préjudice aux Tricolores pour ce Crunch.

XV de France. ''Ceinture et bretelles'', le protocole sanitaire des Bleus sera renforcéMême le Gouvernement est intervenu dans cette histoire, obligeant la FFR à nommer quelqu'un pour appliquer le protocole sanitaire. Et selon les informations du Midi Olympique, on connaît l'élu : il s'agit de Didier Retière ! Le DTN s'est lui-même porté volontaire, comme il le confie dans le journal :

Plutôt que de perdre du temps, à trouver la bonne personne qui puisse s’intégrer au groupe, je me suis proposé et Bernard Laporte a validé de suite mon choix. - Didier Retière dans le Midol

Sa mission ? "Rappeler en tous points le protocole aux joueurs et de veiller à sa bonne application. Je vais vivre avec eux durant trois semaines. Une fois que l’on sera rassemblés, plus personne n’entrera dans la fameuse bulle. Elle sera hermétique." L'avenir des Bleus dans ce 6 Nations passera par là.