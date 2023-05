XV de France. De retour après 7 mois d’absence, J-B Gros retrouvera-t-il sa place en vue du Mondial 2023 ?

Le pilier gauche du RCT et des Bleus a fait son retour à la compétition samedi dernier avec son club. Et en signant une belle rentrée en jeu.

Au vrai, cela fait maintenant 2 mois et demi qu’on scrutait de près toutes les compositions du RCT chaque semaine pour savoir quand est-ce qu’il ferait son retour sur les terrains du Top 14 . Car dès la deuxième quinzaine de février, J-B Gros reprenait déjà les entraînements, sans contact dans un premier temps. Mais pour faire les choses bien et bénéficier de son pilier aux 21 capes internationales dans les meilleures conditions, Toulon a pris son temps avec l’Arlésien de naissance. Jusqu’au feu vert donné par le staff médical ces dernières semaines, et une première feuille de match depuis 7 mois, face à La Rochelle samedi dernier. Résultat ? 30 minutes de bonne facture disputées face au champion d’Europe en titre, lors desquelles le gaucher de 23 ans a montré son appétit et que sa blessure à l'avant-bras était derrière lui. Souriant et visiblement impatient au moment d’entrer sur la pelouse du Vélodrome en remplacement de Dany Priso , le grand ami de Louis Carbonel a rassuré tout le monde sur son état de santé et son rythme avec notamment quatre courses ballon en mains, qui ont toutes mis son équipe dans le sens de l’avancée.

“Jibé" court de partout, peut porter le ballon et c’est précieux de le récupérer ", détaillait le centre des rouges et noirs Duncan Paia’aua en conférence de presse, pour Var-Matin. Car en termes de caractère et de sérénité, Gros représente aussi une sacrée plus-value. C’est ainsi que via plusieurs accrochages des Rochelais alors que Toulon était distancé au score, le champion du monde U20 a tenté de sonner la révolte dans les rangs varois. Que des signaux positifs pour le club qui jouera - à nouveau - la finale de la On le vit aussi toujours aussi solide en mêlée fermée, où son opposant du soir Georges-Henry Colombes, pourtant plus lourd d’une bonne trentaine de kilos, a été mis en grande difficulté sur la fin de partie. "La simple présence de Jean-Baptiste peut faire des différences au sein de notre équipe. C’est un énorme pilier de mêlée, puis dans le jeu, c’est comme un troisième flanker.détaillait le centre des rouges et noirs Duncan Paia’aua en conférence de presse, pour Var-Matin. Car en termes de caractère et de sérénité, Gros représente aussi une sacrée plus-value. C’est ainsi que via plusieurs accrochages des Rochelais alors que Toulon était distancé au score, le champion du monde U20 a tenté de sonner la révolte dans les rangs varois. Que des signaux positifs pour le club qui jouera - à nouveau - la finale de la Challenge Cup dans 2 semaines face à Glasgow , après le retour de Cheslin Kolbe et celui à venir de Gabin Villière . Autant d’émulation et de consistance qui devraient donner ce qu’il manque encore peut-être à ce RCT pour se hisser au rang des cadors du championnat cette saison.

Quid de sa place en Bleu ?

Au mieux, il reste donc 6 matchs à disputer pour le pilier toulonnais d’ici la fin de la saison. Et 4 a minima, si le RCT assure au moins une victoire lors des deux dernières journées de Top 14. Suffisant pour assurer au staff des Bleus qu’il aura les épaules pour faire partie du groupe qui débutera la préparation au Mondial début juillet ? Assurément, oui. Car qu’on se le dise, à moins d’une énorme surprise, Gros sera de la partie. Pilier gauche remplaçant fétiche de l’ère Galthié, le sélectionneur français et ses compères apprécient énormément le profil du Toulonnais en sortie de banc, là où sa force et sa propreté en mêlée, notamment, permettent bien souvent de récupérer des pénalités précieuses face à des packs parfois émoussés. La seule question qui se pose finalement, est celle de sa perte de terrain ou non durant son absence pour la tournée automnale comme le Tournoi des 6 Nations. Qu’à cela ne tienne, les absents ont beau avoir toujours tort, il semblerait que le dicton prévale davantage dans certains cas plutôt que dans d’autres. A son poste et dans le même registre, le Rochelais Reda Wardi, utilisé à 7 reprises en Bleu cette saison, n’a pas déçu mais ne semble pas avoir marqué énormément de points pour autant. Quelque chose nous dit donc que JB Gros devrait retrouver son numéro 17 avec le XV de France dès les échéances estivales qui se profilent. Pour réformer ce duo si complémentaire qu’il constitue avec Cyril Baille. Il paraît qu’on ne change pas une équipe qui gagne…