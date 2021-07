XV de France - Cyril Cazeaux forfait, du changement dans la composition face aux Wallabies !

Titularisé pour le 3e test match du XV de France, le 2e ligne de l'UBB, Cyril Cazeaux, ne pourra pas tenir sa place.

C'est ce samedi que le XV de France défie l'Australie pour la troisième et dernière fois, dans cette tournée estivale. L'objectif ? Enchaîner une seconde victoire, qui permettrait aux Bleus de repartir victorieux d'une série de tests au pays des Wallabies, pour la première fois depuis 1972 ! Et si le staff tricolore a peu fait tourner entre les trois rencontres, une blessure a contraint Fabien Galthié et ses adjoints à s'adapter.

Touché à la cheville, Cyril Cazeaux est ainsi forfait. Prévu comme titulaire, le 2e ligne de l'UBB est remplacé par Pierre-Henri Azagoh, le Parisien devant initialement débuter sur le banc. Et c'est le néo-Racingman, Baptiste Pesenti qui "profite" de cette blessure pour intégrer la feuille de match.

Pesenti (3 sélections) avait disputé le premier test de cette tournée, perdu dans les derniers instants.

