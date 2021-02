XV de France : 3 changements dans le groupe pour affronter l'Ecosse

Le staff du XV de France a dévoilé le groupe de 31 joueurs retenus pour la 3e journée du Tournoi des 6 Nations.

Si trois membres du staff technique tricolore ont été contrôlés positif au Covid-19, le report du match entre la France et l'Ecosse (le dimanche 28 février) n'est pas encore envisagé. Et pour cause : les tests effectués par les joueurs se sont tous révélés négatifs. Le programme suit son cours, donc, et le groupe de 31 pour affronter le XV du Chardon a été révélé.

Trois changements ont été effectués par rapport au groupe contre l'Irlande, avec les retours de Demba Bamba, Jean-Baptiste Gros et Swan Rebbadj, qui remplacent respectivement Dorian Aldegheri, Hassane Kolingar et Baptiste Pesenti, "libérés et mis à la disposition de leur club."