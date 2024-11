XV de France. 208 plaquages, 86 % d'efficacité, quand la Défense devient la Meilleure Attaque

Défense héroïque et réalisme froid : les Bleus ont tenu tête aux All Blacks. Ce succès rappelle les fondations posées lors du Tournoi des 6 Nations 2020.

Le XV de France a affiché une défense de fer lors de sa victoire 30-29 contre la Nouvelle-Zélande samedi dernier. Rappelant à certains les performances des Bleus du Tournoi des 6 Nations 2020. Malgré une première mi-temps difficile, les protégés de Galthié ont su faire preuve de résilience et d'efficacité défensive pour inverser la tendance. Cette solidité rappelle l'empreinte laissée par Shaun Edwards, architecte de la défense tricolore depuis 2020.

Des statistiques révélatrices

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 208 plaquages effectués avec un taux de réussite de 86 %, témoignant d'un engagement sans faille. "Un total énorme, puisque c'est le quatrième plus haut de l'ère Galthié derrière l'Irlande 2023 (235), le Japon 2024 (233) et le 2e test Australie 2021 (213)", note L'Equipe. Les Bleus ont su capitaliser sur leurs rares incursions dans les 22 mètres adverses, marquant à chaque opportunité. Cette efficacité offensive, combinée à une défense hermétique, a été déterminante dans ce succès.

Olivier Magne souligne l'opposition de styles entre les deux équipes via le Midi Olympique : "Ce match, c’est l’opposition de deux jeux, de deux stratégies, différents. D’un côté, une équipe qui a misé sur la possession et sa capacité à marquer en enchaînant les temps de jeu. Mais, ça n’a pas été le cas. Et de l’autre, une formation, sachant qu’elle n’était pas en mesure d’avoir la possession, s’est concentrée sur sa défense et sa faculté à exploiter le moindre ballon de contre."

La meilleure attaque, c'est la défense ?

Denis Charvet, quant à lui, met en avant le courage défensif des Bleus via RMC : "La victoire est belle car seule la victoire est belle. Si on avait perdu d’un point, je ne sais pas ce qu’il aurait dit. Mais cette victoire est belle car ils sont allés la chercher, ils ont été redoutables en défense, ils ont fait preuve de courage en défense." Vincent Moscato salue l'efficacité et la résilience de l'équipe : "Sur le match, tu es d’une efficacité redoutable. Tu touches très peu de ballons et tu marques. Ramos a un coup de pied incroyable. Meafou fait une percée de 50 mètres qui amène l’essai de Buros, il y a des coups de génie ! Puis tu es costaud en défense !" Laquelle s'est transformée en attaque comme sur l'essai de Bielle-Biarrey sur le ballon récupéré par Ramos.

Une équipe de France solide sur ses bases

Cette performance défensive rappelle les fondations posées lors du Tournoi des 6 Nations 2020, où la France avait impressionné par sa rigueur et sa solidarité. Par la suite, les Tricolores n'avaient pas réussi à maintenir le même niveau d'exigence dans ce domaine. Mais ils faisaient tout de même partie des meilleurs pour empêcher leurs adversaires de marquer. Jusqu'à ce match à Marseille face à l'Irlande lors du 6 Nations 2024.

Une rencontre, la première de l'année après la déception de la Coupe du monde, qui avait mis en exergue les failles françaises. "Contre l'Irlande, c'est la première fois en quatre ans où j'ai eu le sentiment qu'on était en dessous de nos standards. En tout : la défense, la conquête, le jeu au pied, les rucks, l'attaque, la défense. La première et la seule fois en quatre ans…", avaient commenté Shaun Edwards à l'époque via Le Figaro. Nul doute que la prestation de samedi a mis du baume au coeur au technicien anglais.

"Nous avons terminé à la deuxième place du Tournoi l'an passé. Ce qui n'est pas si mal. Mais nous voulons faire mieux. Mais avant ça, il y a l'Argentine. Qui est une très très bonne équipe comme elle a pu le montrer contre l'Irlande", confiait le patron de la défense tricolore à TNT Sports au sortir de la victoire face à la Nouvelle-Zélande. Si cette dernière a donné le plein de confiance aux Tricolores en vue des prochaines échéances internationales, Edwards et l'ensemble de l'équipe de France savent qu'il faudra encore élever le niveau de jeu face aux Pumas afin d'éviter une très grosse déception.