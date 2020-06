WTF - En 2007, Ben Czislowski passait 4 mois avec la dent d'un adversaire dans le front

Ce dimanche, on vous raconte l'histoire insolite vécu par Ben Czislowski, ancien joueur de rugby à XIII après un choc avec un adversaire.

Vous ne connaissez certainement pas Ben Czislowski. Czislowski, un ancien joueur des Broncos et des Bulldogs en NRL, a vécu une histoire pour le moins insolite en 2007. Lors d'un derby local, il avait du être recousu au-dessus de l'oeil gauche après un choc avec un adversaire. Par la suite, il a commencé à se plaindre de maux de tête sans pour autant en trouver la cause. Une commotion aurait pû en être responsable. Mais il a ensuite souffert d'une infection oculaire et de douleurs lancinantes jusqu'à ce qu'un médecin découvre la cause réelle de son mal : une dent. Celle-ci s'était en quelque sorte incrustée sous la peau du front déjà marqué du joueur. Crédit photo : https://www.dailytelegraph.com



"Je peux en rire maintenant, mais le médecin m'a dit que cela aurait pu être grave, avec des dents porteuses de germes", racontait Czislowski à l'époque. Il avait d'ailleurs gardé la dent en souvenir, comme preuve. Mais aussi au cas où son adversaire souhaite la récupérer. Ce dernier en avait perdu plusieurs lors de l'impact et s'était même cassé la mâchoire. C'est une histoire que Ben Czislowski racontera toute sa vie. Exagérant au passage quelques détails pour un côté plus épique. Avant lui, deux autres joueurs de rugby à XIII avait également connu le même sort, l'un d'eux ayant vu son bras s'infecter à cause d'une dent enfoncée. Il avait bien failli être amputé. La prochaine fois que vous percutez un adversaire, vérifiez qu'il a bien toutes ses dents.