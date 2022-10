WALLABIES. Pour notre plus grand bonheur, Michael Hooper est de retour sur les terrains de rugby

Après une très mauvaise passe qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, le valeureux Michael Hooper fera son retour avec les Wallabies, samedi.

Quel bonheur de voir son nom à nouveau sur une feuille de match. Après de gros problèmes personnels qui l'ont tenu éloigné des Wallabies et du monde du rugby plus généralement pendant quelque temps, Michael Hooper est de retour avec l'Australie. En août dernier, l'iconique flanker des Aussies craquait peu avant que son équipe n'affronte l'Argentine en Amérique du Sud. Après s'être confié au staff sur son état de santé mentale, celui qui fêtera ses 31 ans ce samedi était immédiatement renvoyé chez lui, à Sydney, afin qu'il puisse aller se ressourcer auprès des siens.

Là, le joueur des Waratahs a pu se ressourcer comme il le faut et évacuer son trop-plein d'émotions, semble-t-il, puisqu'il est de retour dans le groupe qui affrontera l'Ecosse, ce même samedi à Murrayfield. Pour l'occasion, "Hoops" sera d'ailleurs déchargé de son rôle habituel de capitaine, et formera une très belle 3ème ligne aux côtés d'Holloway et de Valetini. En espérant que sa 122ème sélection soit un beau cadeau d'anniversaire pour lui.