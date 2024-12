Vous voulez du rab ? Le XV de France pourrait jouer un match supplémentaire en 2025 !

Le boxing day entre les repas de fêtes ne vous a pas rassasié et vous voulez du rab ? Le XV de France pourrait jouer un match supplémentaire à l’automne 2025.

Les dirigeants tricolores, dont les ouailles disputeront 3 tests face aux All Blacks à l’été 2025, discutent beaucoup avec leurs homologues néo-zélandais, en ce moment.

Si cela peut paraître anodin, tant il paraît logique que l’organisation d’un séjour de 3 semaines à l’autre bout du monde requiert des ajustements, il se pourrait en fait que les hommes forts des deux fédérations échangent sur un autre sujet, à en croire les informations du Midi Olympique.

Car au-delà de la tournée d’été, le journal jaune croit savoir qu’un test supplémentaire durant la tournée de novembre serait au cœur des discussions. Celui-ci ne concernerait pas l’équipe premium des Bleus, ni celle de Scott Robertson.

Mais plutôt des tricolores à fort potentiel que Fabien Galthié voudrait tester en conditions réelles, face à la réserve plus ou moins officielle des Kiwis : les All Blacks XV. Ce que les accords passés avec le groupe Altrad facilitent évidemment.

Une formation solide, dont le Hurricane Du Plessis Kirifi (figure du Super Rugby) était par exemple le capitaine en novembre dernier. Bref, un XV concocté par Clayton McMillan, qui devrait encore avoir fière allure en 2025 et qui pourrait donc défier potentiellement les Gaël Dréan, Baptiste Jauneau et consorts, si tant est que ces derniers ne fassent pas encore partie du groupe resserré du XV de France d’ici-là.

36,8km/h et cercle des 2% : Où se situe la fusée Gaël Dréan par rapport aux joueurs les plus rapides du Top 14 ?Une occasion de donner une chance à un panel plus vaste de joueurs en vue du Mondial 2027, tout en remplissant très certainement un stade de province, au vu de l’engouement que suscitent toujours les hommes en noir, qu’ils soient de vrais All Blacks ou non.

Un test qui aurait donc des allures de celui disputé face à l’Uruguay l’été dernier, face à une opposition autrement plus relevée cette fois, vous en conviendrez…