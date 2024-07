Vos matchs de Rugby Uruguay/France et France U20/Pays de Galles U20 à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Face à l'Uruguay, le XV de France présentera une formation remaniée. Après avoir triomphé de l'Argentine, les Bleus espèrent confirmer leur domination malgré les ajustements dans l'effectif.

Le XV de France a parfaitement négocié son premier test face à l'Argentine samedi dernier. Avant de retrouver les Pumas ce week-end, les Bleus ont rendez-vous avec l'Uruguay ce mercredi.

Avec trois matchs à jouer en une semaine, le staff tricolore a dû faire des choix et opérer une rotation. L'équipe qui affrontera Los Teros sera donc très différente de celle du premier match.

Un test qui est très attendu par les Sud-Américains. Et pour cause, ils avaient posé de vrais problèmes aux Tricolores lors de la dernière coupe du monde. Face à une équipe remaniée et inexpérimentée, sans oublier le contexte actuel en Argentine, ils pourraient bien créer la surprise.

On a déjà failli en voir le week-end dernier lorsque les Anglais ont posé de gros problèmes à la Nouvelle-Zélande devant son public. Les All Blacks ont eu le dernier mot mais sur la plus petite des marges.

On peut s'attendre à un match retour à nouveau disputé entre des Anglais bien décidés à s'imposer et des Néo-Zélandais qui voudront montrer un visage bien plus conquérant.

De leur côté, les Sud-Africains voudront à nouveau imposer leur domination aux Irlandais. Mais on peut s'attendre une fois de plus à un rude combat entre les deux équipes les mieux classées au classement World Rugby.

En Australie, les Wallabies ont tout pour faire la passe de deux face à des Gallois qui n'ont pas démérité lors du premier test mais qui manquent aussi de vécu et de repères.

Tests :

MERCREDI 10 JUILLET

Uruguay vs France à 19h00 sur Canal +

SAMEDI 13 JUILLET

All Blacks vs Angleterre à 9h05 sur Canal +

Australie vs Pays de Galles à 10h45 sur Canal +

Afrique du Sud vs Irlande à 17h sur Canal +

Argentine vs France à 21h sur Canal +

COUPE DU MONDE U20 U20

MARDI 9 JUILLET