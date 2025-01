Vos matchs de Rugby UBB/Sharks et Stade Toulousain/Leicester à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La 4e journée de Champions Cup promet des étincelles : découvrez les horaires et chaînes pour vivre les exploits des clubs français devant votre écran.

La 4e journée de la Champions Cup 2024/2025 promet de belles affiches pour les clubs français. Entre chocs cruciaux pour la qualification et matchs à enjeu, les amateurs de rugby auront de quoi vibrer ce week-end. Voici le programme TV détaillé pour ne rien manquer.

C’est dès vendredi soir que débutera cette journée européenne. Les amateurs de rugby pourront suivre Ulster Rugby vs Exeter Chiefs à 21h00 sur beIN Sports Max 9.

La Rochelle pour la qualif'

Samedi, les clubs français entrent en scène. Dès 14h00, le Stade Français Paris se déplace chez les Bulls, un match à suivre sur beIN Sports 2. L'après-midi sera marqué par un duel entre l’ASM Clermont Auvergne et les Bristol Bears, diffusé à 16h15 sur France 2. Les Clermontois sont encore course pour la qualification.

En soirée, le Stade Rochelais défiera Benetton Rugby à 18h30 sur beIN Sports 2, avant que le Racing 92 affronte les DHL Stormers à 21h00, toujours sur beIN Sports 2.

Des rendez-vous cruciaux pour ces équipes tricolores en quête de points précieux. Les Maritimes ne sont officiellement pas encore qualifiés pour les phases finales de la Champions Cup.

Lutte à distance entre Bordeaux et Toulouse

Le dimanche débutera fort avec l’Union Bordeaux-Bègles qui recevra les Hollywoodbets Sharks à 14h00 sur beIN Sports 1. Leader de la poule, Bordeaux veut et doit terminer par une victoire avec la manière. À 16h15, double affiche avec le Stade Toulousain vs Leicester Tigers sur France 2 et Saracens vs Castres Olympique sur beIN Sports 3. Les Toulousains, actuellement deuxièmes, sont qualifiés, mais espèrent ravir le premier rang aux Bordelais.

Enfin, la journée se terminera en beauté avec le duel entre les Sale Sharks et le RC Toulon, diffusé à 18h30 sur beIN Sports 1. Les Varois, dominateurs dans leur groupe veulent faire la passe de quatre pour sécuriser leur première place et un parcours plus "facile" lors des phases finales.

Vendredi 17 janvier Ulster Rugby vs Exeter Chiefs, 21h00, bein Sports Max 9 Samedi 18 janvier Vodacom Bulls vs Stade Français Paris, 14h00, bein Sports 2

Northampton Saints vs Munster Rugby, 16h15, bein Sports Max 4

ASM Clermont Auvergne vs Bristol Bears, 16h15, France 2

Leinster Rugby vs Bath Rugby, 18h30, bein Sports Max 5

Benetton Rugby vs Stade Rochelais, 18h30, bein Sports 2

Harlequins vs Glasgow Warriors, 21h00, bein Sports Max 5

Racing 92 vs DHL Stormers, 21h00, bein Sports 2 Dimanche 19 janvier Union Bordeaux vs Bègles vs Hollywoodbets Sharks, 14h00, bein Sports 1

Saracens vs Castres Olympique, 16h15, bein Sports 3

Stade Toulousain vs Leicester Tigers, 16h15, France 2

Sale Sharks vs RC Toulon, 18h30, bein Sports 1

Au programme cette semaine également, la 4e journée de la Challenge Cup ainsi que la 17e journée de Pro D2.