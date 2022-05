Vos matchs de rugby Munster/Toulouse et Toulon vs London Irish à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Découvrez le programme TV de la semaine avec les quarts de finale de Coupe d'Europe et notamment le choc entre le Munster et Toulouse.

Place aux quarts de finale de Coupe d'Europe ce week-end. Quatre clubs de Top 14 sont encore en lice. Et il y aura au moins une formation tricolore en demie. C'est une certitude puisque La Rochelle affronte Montpellier. Toulouse n'aura pas la vie facile au Munster tandis que le Racing 92 est favori contre Sale. On jouera aussi les phases finales de Challenge Cup avec Lyon et Toulon qui reçoivent à la maison. De quoi laisser présager d'une qualification pour les clubs français. On n'oublie pas la Pro D2 avec la 29e journée et des rencontres intéressantes comme Agen vs Nevers. Il peut encore y avoir du mouvement au classement en ce qui concerne la qualification mais aussi le maintien. Un programme télé très alléchant ce week-end.

Champions Cup - Quarts de finale

Samedi 7 mai

Munster vs Toulouse à 16h sur à 16h sur France

Leicester vs Leinster à 18H30 sur beIN Sport Max 5

La Rochelle vs Montpellier à 18h30 sur beIN Sport 1

Dimanche 8 mai

Racing 92 vs Sale à 16h sur France 2

Challenge Cup - Quarts de finale :

Vendredi 6 mai

Gloucester vs Saracens à 21h sur beIN Sport 1

Samedi 7 mai

sur beIN Sport 1 Édimbourg vs Wasps à 13h30

Lyon vs Glasgow à 21h sur beIN Sport 1

Dimanche 8 mai

Toulon vs London Irish à 13H30 sur France 4

Pro D2 - 29e journée :

Jeudi 5 mai

Vendredi 6 mai