Vos matchs de rugby France/Italie et Ecosse/Angleterre dans le 6 Nations à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après deux semaines de pause, le Tournoi fait son retour. Après un revers face à l'Irlande et un succès en Écosse, le XV de France affronte l'Italie à Lille.

Après deux semaines de pause, le Tournoi fera son retour en fin de semaine. Le XV de France est toujours en course pour une victoire finale dans le 6 Nations. Mais cela passera par un sans-faute lors des trois prochaines rencontres.

Après un revers face à l'Irlande et un succès en Écosse, les Bleus de Galthié reçoivent l'Italie à Lille. Un match programmé non pas vendredi soir ni samedi, mais dimanche. Attention à ne pas rater le coup d'envoi à cause de la sieste.

La veille, les fans de rugby auront eu droit à deux chocs entre l'Irlande, toujours invaincue, et le Pays de Galles en ouverture de cette troisième journée. Puis Flower Of Scotland résonnera une fois de plus à Murrayfield puisque le XV du Chardon enchaine une fois de plus à domicile contre l'Angleterre.

6 NATIONS 3E JOURNÉE :

SAMEDI 24 FÉVRIER

Irlande vs Galles à 15h15 sur France 2

Ecosse vs Angleterre à 17h45 sur France 2

DIMANCHE 25 FÉVRIER

France vs Italie à 16h sur France 2

Des rencontres du Tournoi, mais aussi du Top 14 ! On va en effet jouer la 16e journée de championnat avec un déplacement de Bayonne à Montpellier. Le MHR a l'occasion d'enchaîner après son superbe succès bonifié au Racing 92.

De son côté, la Rochelle doit aller chercher points en déplacement sur la pelouse de Perpignan. Les Maritimes n'ont pas démérité à Lyon, mais ils sont repartis bredouilles.

Gros morceaux pour Toulouse qui va évoluer dans l'antre du Michelin face à Clermont. Les Auvergnats n'ont sans doute pas manquer le gros match des Toulousains face à Oyonnax. Mais ils entendent bien stopper la bonne série du champion.

Samedi soir, les fans auront également droit à un derby puisque le Stade Français affronte le voisin du Racing 92. Les Parisiens n'ont pas oublié le revers à la maison à l'aller en novembre dernier (9-13). Vu l'état de forme des Franciliens en ce moment, ils pourraient bien l'emporter à leur tour.

TOP 14 - 16E JOURNÉE :

SAMEDI 24 FÉVRIER

DIMANCHE 25 FÉVRIER

Clermont vs Toulouse à 21h05 sur Canal + prenez vos billets au Stade Marcel Michelin

JEUDI 22 FÉVRIER

VENDREDI 23 FÉVRIER