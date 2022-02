Vos Matchs de Rugby France/Irlande, Toulouse/Paris, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est un superbe programme de rugby qui attend les supporters ce week-end avec le Tournoi des 6 Nations, de la Pro D2 et du Top 14.

C'est un nouveau week-end exceptionnel de rugby qui attend les supporters. De la Pro D2 au Tournoi des 6 Nations, en passant par le Top 14, la Nationale et le United Rugby Championship, le rugby sera à l'honneur sur de nombreux stades d'Europe. En première division, on joue des matchs en retard de la 13e journée avec le classico Toulouse vs Paris ou encore le derby Brive vs Clermont. Mais ce que les supporters tricolores attendent, c'est la venue de l'Irlande au stade de France. L'enceinte de Saint-Denis affrichera complet pour ce choc de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations. Un superbe programme vous attend.

Pro D2 - 20e journée :

Jeudi 10 février

Vendredi 11 février

Top 14 - 13e journée :

Vendredi 11 février

Toulouse vs Paris à 21h sur Canal + prenez vos billets au stade Ernest Wallon

Samedi 12 février

Samedi 12 février

à 14h sur RugbyZone TV Lions vs Stormers à 14h sur RugbyZone TV

à 16h sur RugbyZone TV Bulls vs Sharks à 16h sur RugbyZone TV

Tournoi des 6 Nations - 2e journée :

Samedi 12 février

Pays de Galles vs Écosse à 15H15 sur France 2

France vs Irlande à 17H45 sur France 2

Dimanche 13 février

Italie vs Angleterre à 16h sur France 2

Tournoi des 6 Nations U20 journée :

Vendredi 11 février

France U20 vs Irlande U20 à 21h sur L'Equipe TV

Nationale - 11e journée :

Samedi 12 février

Valence Romans vs Tarbes sur RugbyZone TV

Rugby Europe Championship - 2e journée :

Samedi 12 février