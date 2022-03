Vos matchs de rugby Pays de Galles/France et Bayonne/Oyonnax à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Découvrez le programme télé de la semaine en rugby avec notamment le choc entre le Pays de Galles et la France dans le Tournoi des 6 nations.

Beaucoup de rugby cette semaine avec le Tournoi des 6 Nations, mais aussi du Top 14 et de la Pro D2. En effet, deux matchs en retard de première division sont au programme avec notamment un alléchant Clermont vs UBB. Les Bordelais sont dans le dur et cela pourrait profiter aux Auvergnats. Un échelon en dessous, la 24e journée verra Bayonne recevoir Oyonnax pour un choc de ce championnat à quelques semaines de la fin de la saison régulière. Le stade Jean-Dauger devrait faire le plein et les Bayonnais auront besoin de leurs supporters face au deuxième du classement. Bien évidemment, le match que tout le monde attend, c'est ce Pays de Galles/France à Cardiff. Le toit sera ouvert et malgré la pluie, on peut s'attendre à voir un match engagé devant un public nombreux.

Jeudi 10 mars

Vendredi 11 mars

Samedi 12 mars

Dimanche 13 mars

Clermont vs UBB à 21H05 sur Canal + prenez vos billets au Stade Marcel Michelin

6 Nations - 4e journée :

Vendredi 11 mars

Samedi 12 mars

Italie vs Ecosse à 15h15 sur France 2

Angleterre vs Irlande à 17h45 sur France 2

6 Nations U20 - 4e journée :

Jeudi 10 mars