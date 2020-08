Vincent Clerc révèle l'adversaire qui l'a le plus marqué.

Ce n'est pas Aurélien Rougerie, mais la réponse va quand même faire plaisir aux supporters clermontois.

Déjà deux ans que Vincent Clerc a raccroché les crampons. Meilleur marqueur de l'histoire du TOP 14, joueur majeur des années 2000 sous le maillot du XV de France, l'ancien ailier de Grenoble, Toulouse et Toulon manque au paysage rugbystique. Mais le gendre idéal © officie désormais comme consultant pour France Télévisions, l'occasion de ne pas tout à fait le perdre de vue...

Exploit personnel ou erreur de défense ? L'analyse tactique de l'essai mythique de Clerc à Croke ParkCet été, le Midi Olympique a également pris de ses nouvelles, dans un grand entretien. Clerc y revient sur l'ensemble de sa carrière, son pire souvenir, ses blessures, son départ douloureux de Toulouse... Mais le joueur aux 67 sélections s'est également confié sur l'adversaire qui l'a le plus marqué. Et c'est un ancien joueur de l'ASM Clermont !

Sivivatu. Un génie. Il était rapide et dur comme de la pierre. C'était un mec qui faisait mal. Lui m'a vraiment marqué.

All Black de 2005 à 2011, l'ancien ailier d'origine fidjienne compte 45 sélections pour 29 essais sur la scène internationale. Non retenu pour la Coupe du monde 2011, il débarque en Europe sous le maillot de Clermont, qu'il défendra jusqu'en 2014. Sans titre, mais avec une finale de coupe d'Europe (en 2013) et 22 réalisations à la clé. Finalement, c'est sous le maillot du Castres Olympique qu'il termine sa carrière, de 2014 à 2016.

Il y a quelques mois, Warren Gatland lui avait déjà rendu hommage :

