VIDEO. Wow ! Les plus belles passes décisives de la Champions Cup 2021/2022 sont de vrais bijoux

Au rugby, les passeurs décisifs ne sont pas autant mis en lumière que nos amis du ballon rond. Cependant, ces passeurs sont d'une importance capitale, et le résultat est parfois surprenant.

La saison 2021/2022 de Champions Cup a été particulièrement spectaculaire ave de beaux essais, de belles percées et de scénarios déroutants. Néanmoins, nous avons presque oublié les passes décisives, magnifiques pour certaines, qui ont sublimé les matchs européens. Parmi elles, des passes au pied, rasants, par-dessus, des transversales aussi. L'art du jeu au pied n'est pas donné à tout le monde, et rare sont ceux qui le maîtrisent à bon escient, sans en abuser aussi. Contre Cardiff, Antoine Dupont avait réalisé une magnifique passe au pied pour Arthur Bonneval, depuis une zone de ruck, par exemple. Ou encore, ce diable de Sexton qui avait envoyé son ailier à dame, lors d'une rencontre contre Bath. Tant de beaux gestes méritaient bien une compilation des meilleurs d'entre eux, et la chaine Youtube de la compétition nous l'offre. Voici le top 10 des plus belles passes décisives, la saison dernière, en Champions Cup.