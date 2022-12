VIDEO. WOW ! Le premier essai en Bleu pour Garbajosa était un bijou !

À seulement deux jours de Noël, nous vous gâtons en vous rappelant à quel point le XV de France a brillé ! Lors de l'édition 1998 du Tournoi des 5 Nations, l'équipe de France était en déplacement à Wembley, face au XV du Poireau. L'équipe de France avait réalisé le Grand Chelem cette année, battant toutes les autres équipes de la compétition. Fort de son (très) large succès au Pays de Galles, 0-51, les hommes de Raphaël Ibanez, capitaine de l'époque, avaient marqué la compétition par de très beaux essais. En effet, dans la séquence vidéo ci-dessous, nous pouvons admirer une magnifique attaque en première main de la part des trois-quarts français, conclue par l'ailier du Stade Toulousain Xavier Garbajosa. Au départ de l'action, Carbonneau servit Castaignède, qui, à son tour, donna la balle à Lamaison pour ensuite offrir le ballon, à hauteur, à Garbajosa qui arrivait à pleine vitesse. Ensuite, un crochet intérieur avait eu raison de l'arrière-garde galloise, pour aller aplatir le cuire dans l'en-but. Un mouvement splendide, à montrer dans toutes les écoles de rugby !

The @FranceRugby trickery on show for this Xavier Garbajosa try at Wembley is a sight to behold 🤩



La France a laissé la défense galloise dans le doute jusqu’à la dernière seconde 🤨#3DaysTillChristmas 🎄#GuinnessSixNations pic.twitter.com/aKihAB1ZFQ