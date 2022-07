VIDEO. RUGBY NO LIMIT. ''Il faut vraiment qu'on se le fasse en 2023'' ! La vidéo du week-end est ENFIN là pour te le prouver !

Si vous étiez encore quelque peu réticents à participer au Rugby No Limit, la vidéo de l'édition 2022 est là pour vous convaincre de venir en 2023 !

Ça y est ! La vidéo des temps forts du Rugby No Limit 2022 est enfin là ! Si les 700 joueurs participants ont été ravis par ce qu'ils ont vécu à Launaguet et reviendront l'année prochaine, les absents regardant cette vidéo prépareront dès ce soir leurs affaires pour arriver à l'heure à l'édition 2023 !

RUGBY NO LIMIT. ''Au No Limit, vous êtes encore plus fous que des Gaulois"Des copains, des ballons, des piscines, du soleil, de la boue, la buvette (liste non exhaustive). Tout ce qui nous anime était bel et bien présent. Les Gaulois aussi, bien sûr. La soirée déguisée du samedi fût une grande réussite ! Mention spéciale à Agecanonix et sa compagne qui ont fait un tabac !

Les animations de cette édition, elles aussi, ont fait l'unanimité. Le ventri-glisse, toujours aussi à la mode. Le lancer de menhir ou de hache, spécialement pensés pour cette année, ont eu du succès. La course de bouclier également, a su se démarquer, tandis que le sport boule nous a surpris avec des Bourguignons comme vainqueurs de l'animation aux dépens du Sud-Est et Sud-Ouest.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rugby No Limit - Officiel (@rugbynolimit)

Voilà. L'édition 2022 restera dans nos souvenirs. En attendant 2023... encore plus nombreux.