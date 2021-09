VIDEO. Pro D2. L'essai de filou de Van Jaarsveld était-il valable ? Un cas compliqué d'arbitrage

À l'issue du match face à Bayonne ce vendredi soir au Stade des Alpes, Nicolas Nadau et Arnaud Héguy, entraîneurs de Grenoble, "sont allés donner leur sentiment à M. Beun." selon les informations du Dauphiné Libéré. Des joueurs au staff, on était très remonté contre l'arbitrage dans les rangs grenoblois. Plusieurs décisions ont alimenté leur frustration. Mais une a eu une incidence énorme sur le résultat du match : l'essai de Van Jaarsveld avant l'heure de jeu. Le talonneur avait-il le droit de se jeter sur le demi de mêlée du FCG ? Le ballon a-t-il bien été aplati ? Était-il seulement sorti du ruck ? Beaucoup de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre officiel maison, Dédé Puiledébut.

Quand on a des cas compliqués comme celui-là, soit on fait confiance à l’esprit du jeu, soit on appelle la vidéo et on rentre dans la précision de la règle. Nous allons tâcher d’étudier ce cas épineux d’un peu plus près après un échange avec plusieurs collègues arbitres.



Le ballon était-il sorti du ruck ?



OUI



Deux raisons : Eric Escande n’avait pas encore soulevé le ballon, mais le n°7 (Blanc-Mappaz) n’a pas collé son épaule au joueur devant et le ballon n’est pas réellement couvert, car éloigné de ses jambes.







Van Jaarsfeld était-il hors-jeu ?



Aucune image ne démontre que le Bayonnais était hors-jeu avant que le ballon n’émerge du ruck.



Van Jaarsfeld avait-il le droit de se jeter sur le ballon ?



Dans le gros bouquin des règles, il existe des lignes quasi secrètes.



15.16.d : “Les joueurs ne doivent pas tomber au-dessus du ballon quand le ballon sort d’un ruck.” De mémoire d’arbitre, je n’ai jamais vu cette règle appliquée, mais elle est bien inscrite dans les règles du jeu.



Essai ou pas essai ?





Grenoble a mal géré la construction de son ruck et a manqué de maîtrise pendant que Van Jaarsveld faisait preuve de malice et de connaissance du règlement. De plus, il a demandé l’accord à monsieur l’arbitre pour l’effectuer. Il y a cependant cet alinéa 15.16.d qui peut tout faire basculer.



On avait parlé de cas compliqué n’est-ce pas ?



À noter que les arbitres du secteur professionnel tranchent ces situations toutes les semaines pour tenter d’uniformiser les situations… mêmes les plus rares.