VIDEO - Les plus gros tubes de 2020 pour célébrer la journée internationale des câlins

En ce 21 janvier, on célèbre les câlins mais à cause du coronavirus, c'est un peu compliqué. Si vous êtes en manque, voici une compilation qui devrait vous rassasier.

En cette période de crise sanitaire, il n'est plus possible d'enlacer qui on veut et encore moins des inconnus dans la rue. Les pancartes free hugs ont été remisé au placard. Pourtant, les câlins, c'est bon pour la santé. Autant dire que cette journée internationale des câlins aura un peu de mal à trouver des adeptes. Cependant, sur les pelouses de rugby, il est encore possible de se faire des mamours. Bien que les célébrations après les essais soient désormais à éviter, les plaquages comme les percussions n'ont pas été impactés depuis le début de la pandémie. En 2020, les joueurs s'en sont donné à coeur joie en défense comme en attaque pour câliner leurs adversaires. En témoigne cette compilation pleine d'amour.