VIDEO. French flair et double croisée, qui se souvient du magnifique essai d'Eric Bonneval face aux Anglais ?

Avant que le 6 Nations ne commence, voici un des plus beaux essais du 15 de France durant la compétition, face à nos amis anglais !

Le French Flair à son paroxysme !

Remontons en 1987, lorsque la compétition se nommait encore le Tournoi des 5 Nations, et que le monde entier découvrait le French Flair ! Durant cette année-là, l'équipe de France avait réussi à faire le Grand Chelem, en dominant successivement le pays de Galles, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. À cette époque, des véritables légendes étaient sur le terrain, telles que Serge Blanco, Philippe Sella ou encore Franck Mesnel ! Durant cette édition 1987, le meilleur marqueur du Tournoi n'était autre que le père d'Arthur et d'Hugo, Éric Bonneval ! Le trois-quarts aile avait planté 5 essais en autant de matchs, dont un magnifique face à l'Angleterre, durant le crunch. Dans un extrait vidéo, nous pouvons l'admirer, suite à un magnifique lancement en première main, en seconde période, alors que la France était menée 12 à 6 par les Anglais. À l'initiative, Pierre Berbizier donna la balle à Mesnel, qui fit une première croisée avec Denis Charvet, pour que ce dernier fasse lui-même une croisée avec Eric Champ, qui fixa parfaitement le dernier défenseur du XV de la Rose, avant de servir Bonneval qui était lancé à pleine vitesse. Ce dernier plongea dans l'en-but, afin de conclure un des plus beaux essais de la France dans cette compétition. De plus, cet essai est resté dans les mémoires des supporters, car en l'espace de quelques secondes, nous avons pu voir une double croisée, ainsi que 5 joueurs ayant touché le cuir. À la fin de la rencontre, le 15 de France s'imposa 19 à 15, à Twickenham, après un match serré de bout en bout.