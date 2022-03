VIDEO. 6 Nations. Ange Capuozzo, sa famille, ses attaches, son parcours et ses exploits

L'arrière international Italien Ange Capuozzo, récemment capé avec l'Italie dans le Tournoi des Six Nations 2022, est revenu sur les origines de son parcours.

"Capuozzo ! Capuozzo ! Capuozzoooooo!". Comme nous tous devant cet essai, le commentateur italien n'a pu retenir sa joie et émotion devant cet exploit de l'espace d'Ange Capuozzo face au Pays de Galles, lors de la dernière journée du Tournoi des Six Nations 2022. Une relance qui a permis à l'Italie de remporter pour la première fois depuis 2015 et 36 rencontres, un match dans le Tournoi des Six Nations. Un immense bol d'air pour cette équipe. Et un immense espoir pour la suite avec sa jeune garde.

Dans l'émission Stade 2, Ange Capuozzo est revenu sur ses racines grenobloises qui lui ont permis de porter le maillot de l'Italie grâce à son père Franco-Italien. Tapant à la porte des U20 Italiens en 2018 et passé sous les radars de la formation française, il fait désormais (déjà) les beaux jours de la Squadra Azzura. Et nul doute qu'il les fera pour plusieurs années encore.

La Coupe du Monde 2023 en France, avec le match entre les Bleus et l'Italie dans la poule A, promet d'être un évènement fort en émotion pour le futur joueur du Stade Toulousain.