Victoire du XV de France ou nouvelle défaite : le duel de la rédac !

Le XV de France défie ce mardi 13 juillet l'Australie pour le deuxième des trois tests de cette tournée estivale. Pour quelle issue ?

Victoire du XV de France

Erwan

Pas sûr que les Bleus puissent refaire la même entame que mercredi dernier. Prévenus, les Wallabies risquent d’attendre les Bleus au pied levé. Avec un seul changement parmi les titulaires, les joueurs de Dave Rennie savent à quoi s’attendre. Du côté des Bleus, le pack a été grandement modifié. Le “vétéran” Romain Taofifenua se voit même être relégué sur le banc. A l’arrière, Fabien Galthié repart avec les mêmes. Ceci malgré les prestations (trop ?) neutres de Carbonel et Penaud. Danty et Villière ont quant à eux l’opportunité de confirmer leur très bonne première rencontre de cette tournée. Le second pourrait même en profiter pour s’inscrire en tant qu’ailier titulaire dans la durée dans le XV de France, si ce n’est pas déjà le cas dans l’esprit du sélectionneur tricolore.

XV de France - Qui sont les gagnants (et les perdants) de la composition face à l'Australie ?Comme pronostic, je vois un match fermé en première période avec un écart au score moins important. Cependant, j’imagine également que la physionomie de ce match sera plus similaire à ce qui a eu tendance à réussir aux Bleus depuis le début de l’ère Galthié. J’imagine que les Tricolores auront moins la balle, mais tant mieux ! J’imagine aussi une plus grande utilisation du jeu au pied dans la profondeur du côté australien afin de mettre sous pression le jeune Melvyn Jaminet. Le Catalan aura donc l’occasion de montrer ses exceptionnelles qualités de relanceurs. Il faudra cependant être solide dans l’impact physique, notamment avec l’ajout de Tupou dans le XV de départ. Lui et Koroibete risquent d’avoir une grande activité durant la rencontre afin de faire reculer au mieux les Bleus. La paire de centre Vincent-Danty aura donc de quoi faire en défense ! Personnellement, je vois encore une rencontre serrée. Le score ne dépassant pas les 20 points de chaque côté, j’imagine un 18-16 en faveur de la France.

Victoire des Wallabies

Clément

Les Bleus avaient l'occasion rêvée de signer un succès historique en terres australiennes... Ce qui n'aurait pas été si étonnant. Ce premier test n'est jamais facile pour les équipes du sud, encore largement en rodage après de longs mois sans jouer ensemble. Et si on a beaucoup parlé de l'inexpérience tricolore, c'est oublier que Dave Rennie entame lui aussi un nouveau cycle, avec beaucoup de nouveaux. Et un effectif loin d'être exceptionnel, où seuls Michael Hooper et Marika Koroibete sont des grosses références sur la scène internationale. Las, le XV de France a laissé filé la rencontre pour s'incliner 23 à 21.

XV de France. Danty stratosphérique, Carbonel décevant : les notes des BleusCe deuxième test devrait être encore plus dur pour les hommes de Fabien Galthié. Les Wallabies ont gardé la même équipe, exceptée l'inclusion d'un Tupou précieux en sortie de banc, sur la pelouse de Brisbane. C'est que Dave Rennie a confiance en ses hommes, dominés et apathiques avant de se reprendre face à des Bleus bien timides dans le second acte. S'il y avait un match à gagner, c'était le premier, car les Australiens savent désormais que l'insouciance des Jaminet, Jelonch ou Danty peut servir d'argument pour briller sur la scène internationale.

Ce mardi, j'imagine un succès 25 à 17 de l'Australie.

Et vous, quel est votre avis ?