XV de France. Danty stratosphérique, Carbonel décevant : les notes des Bleus

Les Bleus se sont inclinés de justesse face à l'Australie ce mercredi à Brisbane à l'occasion du premier test. Place donc aux notes de la jeune garde tricolore.

Les Bleus se sont donc inclinés ce mercredi en Australie dans les derniers instants, de façon rocambolesque (23-21). Une défaite marquante pour cette jeune équipe. Voici les notes des joueurs du XV de France.

Jean-Baptiste Gros : 5,5/10

Le pilier toulonnais a tenu son rang. Notamment dans les phases de conquête où sa tenue en mêlée face au solide Alaalatoa fut impeccable. À son actif, sa solide prestation défensive comme l'ensemble du contingent tricolore. Peu en vue offensivement cependant. On reste sur notre faim.

Le talonneur castrais aurait pu douter, une fois ce premier lancer en touche totalement loupé à l'approche du quart d'heure de jeu. Pourtant, il a su régler la mire ensuite, notamment en combinant à plusieurs reprises en début d'alignement que ce soit avec Baptiste Couilloud ou Killian Geraci. Il a avancé ballon en main et s'est montré mobile sur les rares ballons qu'il a pu avoir.

Tout juste la moyenne pour le pilier du LOU. Bon en mêlée il a essayé de peser balle en main. Mais insuffisant quand on connaît ses qualités athlétiques hors normes pour un joueur de son poste. Bien contenu par la défense australienne.

Killian Geraci : 6/10

Une partition correcte, voire bonne pour Killian Geraci. Il s'est employé en défense et se montre précieux en touche.

Romain Taofifenua : 5/10

Son indiscipline lui fait encore défaut. Car à part ça le colosse a répondu présent dans le défi physique imposé par les Australiens notamment à l'approche des lignes.

Peu en vu, il a souvent assuré les prises de balle lors des renvois australiens. Grand pourvoyeur des ballons en français en touche on en attend un peu plus.

Globalement une bonne performance du capitaine de l'équipe de France. On pense à sa merveille de passe après contact sur l'essai de Villière ou à ses 19 plaquages dont de jolis offensifs qui font de lui le meilleur défenseur tricolore lors de cette rencontre. Il s'est démené malgré quelques ballons perdus au sol et a prouvé que le staff avait raison de lui accorder sa confiance. Une grosse partie.

On attend beaucoup de Sekou Macalou. Ultra athlétique, capable de fulgurances avec son club du Stade Français, il lui reste désormais à confirmer l'étendu de son potentiel avec le maillot Bleu. Car le natif de Sarcelles a encore eu du mal à prouver face à l'Australie tout le bien que l'on pense de lui. Ballon en main, il n'a pas pesé, a fait même preuve de maladresses comme sur ce départ où Gordon lui fait échapper le ballon. Il fut également sanctionné en première période.

Baptiste Couilloud : 5,5/10

Performance en demi-teinte du demi de mêlée lyonnais. Il a souvent pris la responsabilité du jeu au pied en particulier lors des sorties de camp afin de permettre à son équipe de souffler. Il ne s'est pas échappé défensivement, notamment lors de ce plaquage salvateur sur Valetini. En revanche, il a également eu du déchet, comme cette passe directement en touche pour Vincent ou ce coup de pied contré (57'). Il s'est globalement démené.

Une occasion manquée pour l'ouvreur toulonnais. Alors certes, Louis Carbonel a réalisé un trois sur quatre dans ses tentatives de tirs au but. Mais il ne faut pas oublier cette première transformation facile manquée en début de match. Dans le jeu, il n'a pas pesé offensivement et a globalement été invisible. Il n'a pas toujours eu des choix judicieux sur ses rares ballons touchés.

Son doublé parle pour lui. Villière déçoit rarement et a encore une fois sorti une rencontre enthousiasmante. S'il n'a pas touché beaucoup de ballons, il a bonifié le peu qu'il a eu à négocier. À la conclusion d'un mouvement dans les 22 mètres australien, il s'est ensuite parfaitement proposé à l'intérieur de Danty pour le deuxième essai.

Sûrement l'homme du match. Jonathan Danty a rayonné sur la pelouse du Suncorp Stadium. En première période, il décale parfaitement Villière pour le premier essai, avant de servir intérieur le même Villière lors de la deuxième réalisation. Il a surtout pesé au centre du terrain, avançant sur chaque impact. Défensivement, ses 17 plaquages font de lui l'un des meilleurs plaqueurs tricolores. En fin de match, il gratte d'abord un ballon permettant à Jaminet de redonner huit points d'avance. Avant en fin de rencontre, de réaliser un contest que l'on passait alors victorieux. À l'image de sa saison, Jonathan Danty a réalisé une partie exemplaire.

Il est l'un des piliers de cette équipe. Défensivement, il a assuré, contrôlant parfaitement les velléités offensives australiennes, en muselant notamment son vis-à-vis, Hunter Paisami. Offensivement, il fut l'un des trois-quarts le plus en vue, notamment en début de match lors de la première attaque française.

À l'instar de Louis Carbonel, Damian Penaud aura été transparent. L'un des facteurs X a été muselé par la défense australienne. Il aurait pu inscrire le premier essai français suite à une interception interrompue par monsieur l'arbitre pour une position de hors-jeu en début d'action. Inoffensif, il n'a su prendre le meilleur sur Marika Koroibete qui lui a asséné un joli plaquage en seconde période. Un match à oublier. Décevant, surtout quand on connaît les grandes qualités offensives de Penaud, qui reste à son paroxysme l'un des meilleurs à son poste.

Melvyn Jaminet se souviendra longtemps de cette première titularisation avec le XV de France. Peu sollicité en début de match, il s'est montré propre dans tout ce qu'il a fait, comme ce long coup de pied ou cette relance bien venue. Sûr sous les ballons hauts, il n'a pas hésité à prendre ses responsabilités pour réussir une pénalité une fois l'heure de jeu passée (62') remettant les Bleus à huit longueurs. Il s'est en revanche liquéfié en fin de match. On pense à cette chandelle totalement dévissée et donc cette fameuse hésitation lors de la dernière action de la partie. Cruel.

Les remplaçants : 4/10

L'inexpérience française s'est fait ressentir en fin de match. On pense notamment aux deux en-avants de Sipili Falatea sanctionné ensuite en mêlée, ou alors à cette hésitation terrible de Teddy Iribaren en fin de rencontre. Cameron Woki a de son côté réalisé une entrée satisfaisante tandis que Quentin Walcker, Cyril Cazeaux, Baptiste Pesenti ou Anthony Étrillard ont fait le job, sans plus. Un peu tendre pour le niveau international. Mais soyons indulgents avec ces Bleus-là qui fêtaient pour la plupart leur première sélection. On espère que cette équipe se lâchera lors des prochaines rencontres.