Vers une renaissance de France A pour défier les Lions et les Springboks ?

Le Midol se fait l'écho de fuites dans la presse sud-africaine, qui révèle l'implication d'une équipe française pour la future tournée des Lions... au Royaume-Uni.

L'événement est aussi attendue qu'une Coupe du monde. Voire plus, de l'autre côté de la Manche... La tournée 2021 des Lions britanniques et irlandais aura-t-elle lieu ? Rien n'est moins sûr. Crise sanitaire oblige, le rendez-vous mythique - qui a lieu tous les quatre ans - est en danger. On lit d'ailleurs tout et n'importe quoi sur la tenue de cette tournée, censée avoir lieu en Afrique du Sud.

Sur son lieu, d'abord (la piste australienne a été définitivement écartée), mais aussi sur l'identité des équipes à affronter.

Mélanger la France et l'Australie pour affronter les Lions ? C'est sur la tableLes dernières fuites en date concernent ces deux points, et le Midi Olympique s'en fait l'écho. The South African révèle le possible calendrier de la tournée, qui aurait finalement lieu... en Grande-Bretagne, avec non pas trois matchs mais quatre opposant les Lions aux Springboks. Les stades choisis ? Murrayfield, Principality Stadium, Wembley et Twickenham.

Et la France, dans tout ça ? Toujours selon ce calendrier, l'équipe des "French Barbarians" serait censée défier les champions du monde en titre le samedi 3 juillet (à Newcastle), puis les Lions la semaine suivante à Londres, dans le nouveau stade de Tottenham. Or, comme l'explique le Midol, les Baabaas ne bénéficient plus de l'article 9 permettant de libérer les joueurs, depuis leur séparation avec la FFR. Les Bleus devant jouer contre les Wallabies au mois de juillet, quelle serait cette équipe des "French Barbarians" ? Le journal évoque "la renaissance de France A sous un autre nom" avec des joueurs à fort potentiel.

En 2017, une équipe de France A avait affronté la Nouvelle-Zélande à Lyon, défaite à la clé.

Le calendrier possible des Lions (source, The South African)