Vers un Rugby 2.0 ? +8 % de Temps de jeu effectif lors des Autumn Nations Series 2024

Les Autumn Nations Series 2024 ont repoussé les limites du rugby moderne avec des matchs plus longs et plus intenses. La France s’y illustre avec des performances de très haut niveau.

Les Autumn Nations Series 2024 pourrait avoir marqué une étape importante pour le rugby international, avec une nette progression du temps de jeu effectif.

Un bond en avant pour le temps de jeu effectif

Lors de la Coupe du Monde 2023, la moyenne de BIP, comprenez "ball in Play", était de 34 minutes et 18 secondes, nous apprend Rugby Pass.

Sur les 21 matchs disputés cet automne, quatre ont dépassé les 40 minutes de temps de jeu effectif. Avec une moyenne globale de 37 minutes et 11 secondes. Soit une hausse de 8 %.

Les performances de l’équipe de France illustrent cette évolution. Lors de leur victoire éclatante contre le Japon (52-12), le temps de jeu effectif a atteint 41 minutes et 14 secondes.

Face aux All Blacks, les hommes de Fabien Galthié ont également maintenu un rythme soutenu, avec 37 minutes et 15 secondes de jeu effectif. Une intensité qui reflète la volonté des Français de dominer physiquement et tactiquement leurs adversaires.

Un nouveau standard pour le rugby international ?

Cette augmentation du temps de jeu s’explique aussi par les nouvelles mesures adoptées par World Rugby. Mêlées et touches plus rapides, gestion stricte du temps pour les pénalités : tout est pensé pour limiter les interruptions et offrir un rugby plus fluide.

Ces ajustements semblent porter leurs fruits, en témoignent les chiffres records de cette compétition. Lesquels montrent que le rugby a bien évolué. Et surtout, qu'il continue de le faire. Il convient de rappeler qu'un BIP ne veut pas forcément dire qu'un match est beau à voir. Des rencontres plus hachées peuvent aussi être intenses.

Ce rythme plus intense exige des joueurs une condition physique irréprochable et des équipes une préparation stratégique adaptée. Ce n'est pas une surprise si le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié a mis l'accent sur la préparation lors du rassemblement tricolore en amont des tests.

Les Autumn Nations Series 2024 auront été bien plus qu’une simple compétition : elles pourraient être le point de départ d’une révolution dans la manière de jouer au rugby. Reste à voir si cette tendance s’inscrira dans la durée. Si tel était le cas, on pourrait assister à une Coupe du monde 2027 en Australie plus spectaculaire que jamais.