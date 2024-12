‘Va falloir plaquer un peu !’, 'Un miracle ?', 'On joue 15 minutes', les réactions salées des fans de l’UBB face à l’Ulster

Une victoire marquante pour l’UBB en Champions Cup, mais pas sans critiques ! Les supporters ont oscillé entre colère et euphorie tout au long de ce choc face à l’Ulster.

Forts de leur succès face à Leicester, les Bordelais se déplaçaient en Ulster ce samedi en Champions Cup.

Ça va vite du côté de l'UBB, premier essai au bout de 2min30 👏 #ULSUBB #ULSvUBB — Rugby Interview (@RugbyInterview) December 14, 2024

Essai bordelais, et réponse de l'Ulster.

Cette touche … essai cadeau srx #ULSvUBB December 14, 2024

Putain on est nul en touche à quoi ça sert d’essayer de faire des dingueries. Soyez déjà propre en touche plus de 2 matchs et après on verra #ULSvUBB — mark landers (@marklandersX) December 14, 2024

Putain cette daube qu’on vient de faire la 😭😭 #ULSvUBB December 14, 2024

Belle percée de l'Ulster, ce match s'annonce plaisant !! #ULSvUBB #InvestecChampionsCup — Rugby Interview (@RugbyInterview) December 14, 2024

non mais les gars c'est pas parce qu'on marque 1 essai qu'il faut s'arrêter là MDRRR ????? #ULSvUBB — maelle 🍇 (@minsikbabie) December 14, 2024

#ULSvUBB Quand même pénible de prendre un essai sur une énorme saucisse en touche — S.... (@Stefdebx) December 14, 2024

Mais pourquoi ce lancer en touche suicidaire à 5m de notre en-but qui offre l'essai aux irlandais 😔#ULSvUBB #ChampionsCup pic.twitter.com/bEwDydFqKw — catourneovale (@catourneovale) December 14, 2024

Ça part sur de grosses bases, on sent que c'est pas la même équipe de l'Ulster face à Toulouse, ça annonce un beau défi à relever pour l'UBB.#investecchampionscup #ULSvUBB — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) December 14, 2024

Carton jaune contre Gazzotti.

Atelier plaquage la semaine prochaine pour l’UBB. Ça se troue de partout ! #ULSvUBB — Thomas Corbet (@thomascorbet_ar) December 14, 2024

🟨 Carton jaune contre Marko Gazzotti, il paye l'accumulation de fautes de l'équipe. On est à la 17ème minute #ULSvUBB #InvestecChampionsCup — Rugby Interview (@RugbyInterview) December 14, 2024

🟨Essai de pénalité pour l'UBB et carton jaune contre Ulster, 14 à 14 #ULSvUBB — Rugby Interview (@RugbyInterview) December 14, 2024

Mais du coup, même si Lucu aplati sans faire en avant. La faute cynique étant là, est ce que l'arbitre accorde quand même l'essai de pénalité + jaune ? Transformation assurée et les 10 minutes en supériorité.

Pas sûr que sans l'en avant de Lucu il y ait bien 7 points ! #ULSvUBB — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) December 14, 2024

Essai de pénalité accordé à l'UBB et carton jaune contre l'Ulster.

Double carton jaune contre Bordeaux.

On a décidé d'être particulièrement stupides aujourd'hui... #ULSvUBB — Reqwert (@reqwert) December 14, 2024

3 🟨 en 30 minutes pour l’UBB #ULSvUBB — L’Arène 🏟️ (@AreneFR) December 14, 2024

À chaque match sa peine, ici c’est les placages et l’indiscipline… que de fautes débiles … allez les gars ! On tient bon ! Solidaire ! #ULSvUBB — Yannickg (@IndesB33) December 14, 2024

Va falloir plaquer un peu ! 😡#ULSvUBB — sandrinelts (@doudoucoud33) December 14, 2024

Troisième essai de l'Ulster.

Il va falloir se réveiller #ULSvUBB — Yannickg (@IndesB33) December 14, 2024

Eh bien, face à une équipe très moyenne, on ne fait pas belle figure.

Espérons qu'on se réveille en seconde et qu'on branche les cerveaux #ULSvUBB — Reqwert (@reqwert) December 14, 2024

On est plutôt bon en touche juste l’essai c’est quoi ça? Grosse incompréhension je suppose… #ULSvUBB — FCGB (@FCGB89900832) December 14, 2024

Retiere nous fait beaucoup de bien #ULSvUBB — bordo22 (@FLabourroire) December 14, 2024

Kok qui rentre dans Lucu c est dans le range de Lartot ou c est trop borderline? #ULSvUBB 🫣 — Fustilio (@Fustilioo) December 14, 2024

Wayne rooney c est mis au rugby apparament



#ULSvUBB pic.twitter.com/qOFJ57odeA — FL🌎 (@elweonculiao31) December 14, 2024

Bcp trop de scories… c’est vraiment décevant #ULSvUBB — FCGB (@FCGB89900832) December 14, 2024

Bordeaux sans Jalibert c’est le stade français #ULSvUBB — Away (@AwayST_) December 14, 2024

LBB est rincé faut le faire souffler. Toujours pas convaincu par carbery. Toujours plus convaincu par réitère qui met la tête où d’autres ne mettent même pas les mains #ULSvUBB — mark landers (@marklandersX) December 14, 2024

Penaud permet à l'UBB de passer devant.

C'est fou quand même à chaque fois qu'on garde le ballon et qu'on fais des choses simples, les irlandais sont complétement dépassés #ULSvUBB — Reqwert (@reqwert) December 14, 2024

Carbery qui se fait gentiment les supporters de l'Ulster. 🏉 #ULSvUBB pic.twitter.com/3SDbC5PCUc — 👀 (@ROGAAAJJ) December 14, 2024

[⏱️] 68'

Nouvel essai girondin inscrit en bout de ligne par Guido Petti après une bonne croisée avec son ailier Damian Penaud ! Nos Bordeaux & Blanc font un premier break.#WeAreUBB #ULSvUBB — UBB Rugby (@UBBrugby) December 14, 2024

ça va bien mieux #ULSvUBB — maelle 🍇 (@minsikbabie) December 14, 2024

Succès 40 à 19 après une deuxième période très solide.

la deuxième mi-temps tellement incroyable #ULSvUBB — marine | 9-1-1 & 🏒era (@marineost) December 14, 2024

Je pense au match d’Arthur Retière. #ULSvUBB — Alex33 (@alex_bx33) December 14, 2024

Retière homme du match aujourd'hui. Solide tout le match et plusieurs grattages dans les moments clé. 💪 #ULSvUBB — 👀 (@ROGAAAJJ) December 14, 2024

Ils auront mis du temps à lancer la machine, mais l'UBB finit par assurer une victoire bonifiée du côté de l'Ulster !#ULSvUBB #InvestecChampionsCup — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) December 14, 2024

Après une énorme 2e mi-temps, l'UBB s'impose en Ulster avec le bonus offensif 42-19 grâce à 6 essais (Tatafu, essai de pénalité, Penaud, Petti, Bielle-Biarrey et Boniface) malgré 3 cartons jaunes reçus avant la pause 🔥#ULSvUBB #ChampionsCuppic.twitter.com/M4qsTLN3Xu — catourneovale (@catourneovale) December 14, 2024

On s'en sort bien là, en jouant seulement 15min, mais on n'aura pas toujours des équipes aussi faibles en face

Bon 10points en 2matchs, on va pas trop faire la fine bouch3 😄 #ULSvUBB — Reqwert (@reqwert) December 14, 2024