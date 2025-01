Un week-end de rugby survolté : La Rochelle/Leinster, Sharks/Stade Toulousain à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La Champions Cup reprend ses droits ce week-end avec une 3ᵉ journée qui promet des étincelles. Les clubs français espèrent être au rendez-vous lors de ces affrontements décisifs, et les fans de rugby ne voudront rien manquer. Voici le programme télé complet pour suivre vos équipes favorites.

La 3ᵉ journée commence dès vendredi soir avec le déplacement du Racing 92 sur la pelouse des Glasgow Warriors. Les Franciliens auront à cœur de réagir après un début de campagne européenne compliqué. Coup d’envoi à 21h00 sur beIN Sports 3.

La journée de samedi sera chargée pour les amateurs de rugby. Dès 14h00, les Stormers accueillent Sale sur beIN Sports 5, mais c’est à 16h15 que les fans français auront les yeux rivés sur deux grandes affiches.

Les Bordelais, leader du Top 14, défient les Chiefs d’Exeter sur beIN Sports 2, tandis que le Stade Toulousain affronte les Sharks en Afrique du Sud, un match à suivre en clair sur France 2.

Plus tard, à 18h30, le Stade Français, à la peine en championnat, se rend chez les Saints (beIN Sports 3). En soirée, les Castrais tenteront de surprendre les Bulls à 21h00, également sur beIN Sports 3.

Vendredi 10 janvier

Samedi 11 janvier

Dimanche 12 janvier

Glasgow vs Racing 92 à 21h sur beIN 3Stormers vs Sale à 14h sur beIN 5Exeter vs Bordeaux à 16h15 sur beIN 2Sharks vs Toulouse à 16h15 sur France 2 Munster vs Saracens à 18h30 sur beIN 4 Paris vs Northampton à 18h30 beIN 3 Castres vs Bulls à 21h sur beIN 3 Ulster vs Leicester à 21h sur beIN 5 Harlequins vs Toulon à 14h00 sur beIN 1La Rochelle vs Leinster à 16h15 sur France 2 Bristol vs Trévise à 16h15 sur beIN 6 Bath vs Clermont à 18h30 sur beIN 1