Un espoir de Bourg-en-Bresse dans le coma, le rugby se mobilise

Nicolas Gigot, jeune pilier des espoirs de Bourg-en-Bresse est plongé dans le coma après un malaise. Une cagnotte a été lancée.

C’est une terrible nouvelle qui frappe le monde du rugby. Nicolas Gigot mène un combat, sans doute celui de sa vie. Le jeune pilier de 19 ans s’est écroulé à la suite d’un entrainement la semaine dernière. Il a été greffé du foie mais son état demeure toujours critique. Le manager des Espoirs du club Jean-Louis Daniele nous a donné des nouvelles concernant son état de santé suite à sa greffe : « Son foie est reparti à 46 %, il a également fait un œdème à l’estomac voire aux intestins, il remonte au bloc cet après-midi pour lui changer les pansements et voire si tout va bien. » Nicolas aurait subi une hépatite fulminante sans que cela soit la raison officielle de son accident. Il a également subi une opération de la jambe en raison de la pression artérielle que les médecins ont réussi à stabiliser.



Le joueur originaire de Belgique n’avait aucun antécédent ce qui provoque encore plus d’incompréhension au sein de son entourage : « On ne comprend pas, il ne s’est jamais plaint même quand il se blessait. On aimerait bien comprendre, maintenant il faut que son foie redémarre à 100 % on ne peut pas rester dans l’incertitude malgré que sa tension et ses pulsations soient redevenus à peu près à la normale, on se fait vraiment du souci. Il se bat, il ne lâche rien », a confié Jean-Louis Danielle.



Le club a ouvert une cagnotte afin de soutenir sa famille descendue de Belgique à son chevet, un don va également être fait par l’USBPA. « On veut montrer qu’on est présent et les soutenir comme on peut » a expliqué le manager des Espoirs. Une page Facebook nommée "Tous ensemble dans la mêlée pour Nico" a été créée pour que sa famille partage des nouvelles.En soutien au combat de Nicolas GigotToute la rédaction du Rugbynistère souhaite apporter son plus grand soutien au joueur et à tous ses proches.