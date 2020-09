Trois Racingmen, deux Toulousains et un Clermontois en lice pour le titre de joueur européen de l'année

Avant les quarts de finale de la Champions Cup, découvrez la liste des quinze joueurs retenus pour le Prix EPCR du Joueur Européen de l’Année

Les quarts de finale de la Champions Cup c'est ce week-end. Après des mois d'attente suite à la fin de la phases de poules, on va enfin connaître le champion d'Europe 2010/2020. Trois clubs français sont encore en course : Toulouse, Clermont et le Racing 92. Si d'aventure, l'une de ces formations tricolores venait à se hisser en finale, il y a de grande chance pour que le Prix EPCR du Joueur Européen de l’Année revienne à l'un de leurs joueurs. En effet, six représentants du Top 14 font partie de la liste de 15 joueurs sélectionnés. On peut aussi ajouter Semi Radradra, ex-UBB, désormais à Bristol. Avec trois joueurs, à savoir Finn Russell, Virimi Vatakawa et Teddy Thomas, le Racing 92 est avec le Leinster et Exeter la formation la mieux représentée. Kaino et Ntamack porte haut les couleurs du Stade Toulousain tandis que Gorge Moala est le seul Jaunard de la liste. Les votes sont ouverts. Sachez que la liste sera réduite à cinq joueurs après les demies.