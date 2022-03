TRANSFERTS. Top 14. Le Stade Français enrôle deux joueurs phares du BO !

Le Stade Français vient de frapper un gros coup sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens ont obtenu les signatures de Lucas Peyresblanques et Mathieu Hirigoyen pour la saison prochaine.

C'est assurément un très joli coup que vient de frapper le Stade Français sur le marché des transferts. En effet, Midi Olympique nous a appris ce mercredi que le club de la capitale se serait attaché les services du talonneur Lucas Peyresblanques (24 ans), et du troisième ligne Mathieu Hirigoyen (23 ans), tous deux membres du Biarritz Olympique. D'après le bihebdomadaire, les dirigeants parisiens auraient racheté les contrats des deux joueurs à Jean-Baptiste Aldigé, pour un montant estimé à 1 million d'euros. Ils s'engageront pour les quatre prochaines saisons.

Le Biarritz Olympique va donc perdre là deux de ses joueurs essentiels. Blessé aux ischios-jambiers face au Racing 92 en début de saison, Lucas Peyresblanques reste l'un des talonneurs les plus prometteurs de l'Hexagone, tandis que Mathieu Hirigoyen, enchaîne week-end après week-end, les performances de haut-vol avec son club. Ce qui en faisait logiquement des éléments très courtisés par les grosses écuries de Top 14. Le Stade Français obtient donc les signatures de deux joueurs promis à un bel avenir, JIFF qui plus est et qui vont venir renforcer une équipe qui se prépare bien pour la saison prochaine. En plus des deux Biarrots, les soldats roses devraient accueillir dans leurs rangs Morgan Parra, Mickaël Ivaldi, Giovanni Habel-Kuffner et Stéphane Ahmed.

