Transferts. RCT. Belleau vers Clermont, un remplaçant en vue pour le RCT selon RMC Sport

Les rumeurs s’amplifient quant à la venue du Toulonnais de 25 ans en Auvergne pour prendre la suite de Camille Lopez.

Selon un article de RMC Sport paru ce vendredi 03 décembre, le jeune demi d’ouverture toulonnais, Anthony Belleau, aurait donné son accord pour rejoindre Clermont. Le média précise également que le “numéro 10 aux 12 sélections (la dernière en mars 2019) a longtemps hésité entre poursuivre l’aventure et rejoindre Clermont.” Il complète : “Belleau a finalement tranché en faveur de la seconde option et rejoindra l’Auvergne l’été prochain pour trois ans. Il a donné son accord aux dirigeants clermontois et l’a annoncé à son président Bernard Lemaitre ce vendredi matin selon nos informations.” Ce sera donc du côté de l’Auvergne que le joueur de 25 ans va poursuivre sa carrière. Il remplace un autre international en la personne de Camille Lopez. Ce dernier devait s’engager avec le Biarritz Olympique avant de faire faux bond aux Basques.

Revenant d’une longue blessure, Anthony Belleau a dû se battre contre vents et marée pour revenir au haut niveau. Une indisponibilité qui arrivait au pire moment. En effet, elle offrait l’occasion au jeune Louis Carbonel de se faire une place et de laisser ses marques dans le XV titulaire varois. Cette saison, l’auteur du fameux drop face à La Rochelle en demi-finale du Top 14 il y a quelques années a joué des coudes et a retrouvé sa place. Avec 6 titularisations sur les 7 dernières rencontres, il est devenu l’un des leaders offensifs du groupe varois.

Pour compenser le départ d’Anthony Belleau, le RCT s’active sur le marché des transferts. Les rouges et noirs aimeraient en effet s’attacher les services de l’actuel maître à jouer rochelais : Ihaia West. Ce dernier est en fin de contrat au terme de la saison. Top 14. La Rochelle. Ihaia West, l'homme providentiel du Stade Rochelais ?