TRANSFERT - Julian Savea fait son come back chez les Hurricanes !

Voilà une bonne nouvelle pour l'ancienne terreur des All Blacks : Julien Savea a retrouvé une équipe ! Il faut le dire, le passage du Kiwi sur la Rade n'aura pas été une grande réussite. Et sans surprise, le Rugby Club Toulonnais n'a finalement pas prolongé le contrat de l'ailier, replacé au centre chez les Rouge et Noir. Le COVID-19 et l'arrêt prématuré du Top 14 ont empêché Savea de dire adieu aux supporters.

Et on avait laissé le joueur de 29 ans (54 sélections, champion du monde 2015) sans club... Mais avant la fin du Super Rugby Aotearoa, et alors que les Hurricanes viennent de perdre Ngani Laumape sur blessure, la franchise de Wellington vient d'officialiser le retour de son ancien protégé.

Welcome back Julian! Nice to have you back in the fold for the rest of the season.

