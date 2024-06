TRANSFERT. TOP 14. Renfort de poids : Lavanini quitte officiellement Clermont pour le LOU Rugby

Le LOU officialise l'arrivée de Tomas Lavanini. À 31 ans, 2e ligne argentin quitte Clermont pour signer un contrat de deux ans. Sa robustesse et son expérience seront précieuses pour le club lyonnais.

Le LOU Rugby continue de muscler son effectif en vue des prochaines saisons en annonçant l'arrivée de Tomas Lavanini. À 31 ans, le deuxième-ligne international argentin (86 sélections) quitte Clermont pour signer un contrat de deux ans avec le club lyonnais. Cette nouvelle, officialisée lundi sur les réseaux sociaux, confirme l'anticipation de ce transfert bouclé dès la mi-février.

𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚́𝐬 𝐋𝐚𝐯𝐚𝐧𝐢𝐧𝐢, 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟 𝑙𝑦𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑠 ✍️🐺



Le géant international argentin apportera toute son expérience à la meute la saison prochaine 🔥



Le deuxième ligne s'engage pour deux saison ⚫️🔴

.#LaForceDuLOU#LaMeute pic.twitter.com/gaGx8DLHhx

Doté d'un gabarit impressionnant de 2,01 m pour 120 kg, Lavanini est reconnu pour sa robustesse au contact et son talent en touche. Ces atouts seront précieux pour le pack rhodanien, qui pourra compter sur son expérience acquise au fil des ans dans le Top 14 et sur la scène internationale.

Passé par le Racing 92 entre 2014 et 2021 avant de rejoindre Clermont, Lavanini connaît bien les exigences du rugby français. Ce transfert marque une nouvelle étape dans la carrière de l'Argentin.

Pour Clermont, le départ de Lavanini représente une notable, mais aussi une opportunité de renouveler leur effectif avec de nouveaux talents. Le club auvergnat devra trouver un remplaçant capable de combler ce vide ainsi que celui laissé par Jedrasiak (Castres). On sait déjà que le deuxième ligne espoir de Brive Oskar Rixen a signé au Michelin.

Lavanini apportera non seulement sa puissance physique au LOU, mais aussi une véritable expérience tactique, forgée au plus haut niveau international avec les Pumas. Ce renfort de choix pour le LOU s'inscrit dans une stratégie de consolidation de l'équipe, visant à retrouver les sommets dans le championnat français.

A la recherche d'un entraîneur, la formation lyonnaise a déjà annoncé les arrivées du Racingmen Gomes Sa, du Fidjien Matavesi en provenance de Northampton, ou encore de l'excellent Blanc-Mappaz (Grenoble). Sans oublier les transferts des Oyonnaxiens Cassang et Millet.

Des arrivées nécessaires puisque selon All Rugby, ce sont pas moins de 14 joueurs qui quittent Lyon cet été. Et non des moindres avec Bamba et Taofifenua (Racing 92), Kpoku (Pau), Godwin ou encore Abrahams (Munster). Doussain et Goujon prennent pour leur part leur retraite.