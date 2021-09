TRANSFERT. Pro D2. Et si Carcassonne réalisait aussi un gros coup avec une star sud-africaine ?

Pensionnaire de Pro D2, Carcassonne pourrait se renforcer au niveau de sa ligne de 3/4 avec la signature d'une star du Seven, Cecil Afrika.

SuperSevens. Cecil Afrika (Monaco) : ''Etre le plus performant possible''Cheslin Kolbe n'est pas le seul joueur sud-africain à faire parler de lui ces derniers-jours. Son compatriote Cecil Afrika a fait forte impression lors de l'In Extenso Superseven en remportant deux étapes avec Monaco du côté de Toulouse puis à La Rochelle. Rendez-vous en novembre pour la grande finale sur la pelouse de la Paris La Défense Arena. En attendant le grand jour, Cecil Afrika pourrait très bien rester en France et même jouer à XV. Rugbyrama nous rapporte en effet que le Blitzbok était à Carcassonne en ce début de semaine. Il a participé à l'entraînement. Une mise à l'essai qui pourrait déboucher sur un contrat pour le joueur de 33 ans qui peut évoluer à l'arrière ou bien à l'aile. Afrika n'avait pas été retenu pour les Jeux olympiques de Tokyo au mois de juillet et ni avec la sélection sud-africaine qui participera au World Rugby Sevens Series cette saison. La première étape aura lieu à Vancouver fin septembre. Il est donc libre de s'engager où il veut.