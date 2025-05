TRANSFERT. Paris, Brive, Vannes… En quête de relance, cet ancien du groupe France agite le marché du Top 14

À 29 ans et avec plus de 100 matchs de Top 14 dans les jambes, l’ancien bordelais pourrait bien être l’un des coups du mercato à venir.

C’est un dossier que surveillent de près plusieurs écuries du Top 14 et de Pro D2 : Thierry Païva, solide pilier gauche du Stade Rochelais, verra son contrat expirer en juin prochain. À 29 ans et avec plus de 100 matchs de Top 14 dans les jambes, l’ancien bordelais pourrait bien être l’un des coups du mercato à venir. Et pour l’heure, l’incertitude règne.

Selon les informations de Midi Olympique, aucune prolongation de contrat ne lui a encore été proposée par La Rochelle. Le club maritime n’aurait toutefois pas fermé la porte à une poursuite de l’aventure. Mais à mesure que le temps passe, les convoitises se multiplient, et celui qui fut appelé avec les Bleus en 2021 commence sérieusement à peser ses options.

Le Stade Français serait déjà passé à l’offensive. Le club parisien aurait tenu une visioconférence avec le joueur, signe d’un intérêt concret. À Jean-Bouin, la quête de renforts en première ligne est une priorité, et le profil de Païva — fort sur les fondamentaux, expérimenté et mobile pour son poste — coche toutes les cases. Autant dire qu’un transfert dans la capitale aurait tout son sens pour remplacer Castets, qui s'en ira en Nouvelle-Zélande.

Plusieurs clubs cherchent un gaucher

Mais Paris n’est pas seul sur le coup. Vannes, ambitieux promu et déjà très actif sur le marché, verrait d’un bon œil l’arrivée d’un joueur de ce calibre, surtout pour pallier le départ de l'excellent Thomas Moukoro vers le LOU. À Vannes, le défi serait différent, mais tout aussi stimulant : aider un jeune club à s’installer durablement dans l’élite du rugby français, ou à se relancer en ProD2...

Un troisième acteur s’est également positionné : Brive. Actuellement en Pro D2 mais candidat sérieux à la montée puisqu'il recevra sa demi-finale jeudi soir, le CAB rêve de rapatrier des profils aguerris au très haut niveau. Païva coche là encore toutes les cases. Si les Corréziens venaient à valider leur ticket pour le Top 14, une offre concrète pourrait rapidement arriver sur la table du Rochelais.

Reste à savoir ce que veut vraiment Thierry Païva. Après 3 saisons à La Rochelle, le joueur n’a jamais vraiment réussi à s’imposer comme un titulaire, la faute notamment à de nombreux pépins physiques et une fort concurrence. Mais son talent, lui, ne fait pas débat, et son profil reste rare dans le paysage des premières lignes françaises.

Pour l’instant, le principal intéressé a une saison à finir avec les Maritimes. Mais le marché est là, et Païva pourrait bien en être l’un des gros poissons.