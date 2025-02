TRANSFERT. Nice poursuit son recrutement bling-bling avec un ouvreur international malgré la descente en vue

Après Waisea et Williams, d’autres grands noms du rugby pro devraient être annoncés du côté des Alpes-Maritimes dans les prochaines semaines.

Si Nice vit une saison d’apprentissage compliquée en ProD2, nul doute que l’actuelle lanterne rouge de la 2ème division devrait retrouver ce championnat dans les années à venir. Avec 18 points de retard sur le premier non-relégable qu’est le VRDR, il ne fait guère de doute sur ce qui attend les Azuréens la saison prochaine.

En revanche, on voit mal comment le club du président Jean-Baptiste Aldigé ne pourrait pas être l’ogre de la Nationale, à en voir les recrues annoncées au compte-goutte du côté du stade des Arboras.

TRANSFERT. TOP 14. Dans cette zone à flux tendu, qui pourrait bien être l’heureux élu du RCT ?

Car après l’annonce de la venue en 3ème division du capitaine des Fidji Waisea, les dirigeants niçois viendraient d’obtenir une nouvelle grosse signature.

10 capes avec le Pays de Galles

Selon les informations du Midi Olympique, bien informé sur projet niçois, le demi d’ouverture gallois Owen Williams sera dans le 06 la saison prochaine.

À bientôt 33 ans, le talentueux maitre à jouer des Ospreys (10 sélections avec le Pays de Galles) sera assurément l’un des meilleurs animateurs de Nationale. Avec la même réussite que son compère Sam Davies à Grenoble ?

Solide leader de Nationale, ce club méconnu aura-t-il de quoi s’accrocher à son rêve d'accession en Pro D2 ?

Moins génial que son ancien homologue à Swansea, Williams possède néanmoins une belle qualité de technique et de pied ainsi qu’un physique (1m85 pour 98kg) qui lui permet sans aucune contrainte de jouer au centre. Comme il le faisait déjà durant ses années à Leicester ou à Gloucester, lui qui a longtemps joué en Angleterre.

Avec cette équipe de All Stars (pour la Nationale) qui se bâtit, Nice retrouvera probablement un allant certain la saison prochaine. D’autant que d’après les rumeurs qui enflent sur la côte d’Azur en ce moment et comme le confirme le Midol et Marc Duzan, d’autres grands noms du rugby pro devraient être annoncés du côté des Alpes-Maritimes dans les prochaines semaines. Issa Nissa, comme ils disent…