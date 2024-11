TRANSFERT. Le Top 14 lorgne encore un talent anglais, cet ancien international U20 va-t-il céder ?

Selon RugbyPass, Montpellier, Perpignan et Provence Rugby visent le flanker anglais Will Evans pour la prochaine saison. Un renfort potentiel de poids pour un Top 14 qui attire les talents britanniques.

Le marché des transferts s’anime de plus en plus et cette fois-ci, c’est un flanker anglais qui pourrait bien venir renforcer le Top 14.

Selon les informations de RugbyPass, le troisième ligne des Harlequins Will Evans serait dans le viseur de plusieurs clubs français, dont Montpellier, Perpignan et Provence Rugby.

Montpellier à l’offensive

Le MHR aurait déjà fait une offre au flanker de 27 ans, un profil qui pourrait combler la ligne de défense montpelliéraine. Avec son physique solide (1,84 m pour 103 kg) et son expérience, Evans est réputé pour son activité et sa capacité à gratter les ballons au sol, une compétence précieuse en Top 14.

Ancien international anglais U20, Evans se retrouve libre en fin de saison et pourrait franchir la Manche à l'instar de plusieurs de ses compatriotes l'été dernier. Pour rappel, Zach Mercer est envoyé Toulon en fin de saison.

Mais Montpellier n’est pas seul sur le coup. Les clubs de Perpignan et Provence Rugby, bien décidés à attirer de nouveaux talents, auraient également pris contact avec le joueur. Perpignan, en quête de renforts pour sa troisième ligne, pourrait trouver en Evans un joueur expérimenté pour solidifier son effectif.

Provence Rugby dans la danse

Provence Rugby, ambitieux en Pro D2, rêve aussi de s'offrir un profil d’envergure. Attirer un joueur issu des Quins serait une belle opération pour le club provençal, qui ne cache plus ses ambitions de montée.

Désormais, tout est entre les mains de Will Evans. La perspective de rejoindre le Top 14 pourrait bien peser dans sa décision, lui qui verrait là une opportunité de se relancer sur la scène européenne. Reste à voir si Montpellier saura l’emporter dans cette bataille. Réponse dans les prochains mois !