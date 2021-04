TRANSFERT. Le médaillé olympique Tim Agaba débarque à l'US Carcassonne [Vidéo]

L'US Carcassonne enregistre la venue de l'international sud-africain à 7, Tim Agaba, pour la saison prochaine.

Il n'est pas aussi connu que Cheslin Kolbe, Roscko Speckman ou Kwagga Smith, mais lui aussi a décroché la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio. Cinq ans plus tard, Tim Agaba débarque en France ! L'US Carcassonne révèle que l'international sud-africain à 7 va rejoindre l'Aude cet été.

Un contrat de deux saisons l'attend.

Troisième ligne à XV, c'est donc le pack jaune et noir que vient renforcer le joueur âgé de 31, qui arrive des Bulls, avec qui il compte seulement six matchs de Super Rugby. Si Agaba n'a plus porté le maillot des Blitzboks sur le circuit international depuis 2017/2018, les supporters de l'USC doivent avoir hâte de l'admirer sous le maillot du club.

