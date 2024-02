TRANSFERT. Englué dans les bas fonds de la ProD2, Agen va-t-il trouver son sauveur chez les U20 tricolores ?

Le SU Agen pourrait bien voir débarquer l’excellent manager des U20 Sebastien Calvet à sa tête, la saison prochaine. Les discussions s’accélèrent, selon le Midol.

Le SU Agen vit une année compliquée. Miné par les problèmes extra-sportifs et notamment le vrai/faux rachat du club par les dirigeants du Biarritz Olympique en début de saison. Forcément, dans ce contexte, les résultats suivent (9 points pris sur les 6 derniers matchs), alors qu’en sus, Bernard Goutta, l’homme fort du club lot et garonnais ces 2 dernières années, a quitté le navire il y a 1 mois et demi.

Depuis, les pensionnaires d’Armandie composent avec un trio composé de Barry Maddocks, Dave Ryan et Adel Fellah à leur tête. Et même si ces derniers ont la faveur des cadres du vestiaire pour l’avenir d’après le Midi Olympique, il se pourrait qu’un numéro 1 débarque en vue de la saison prochaine, toujours selon la même source.

Ainsi, un certain Sébastien Calvet (49 ans) tiendrait la corde, dans les rangs du SUALG. Le manager des moins de 20 ans tricolores, avec qui il fut champion du monde l’an dernier, est un technicien à la très bonne réputation dans le microcosme rugbystique, vendu notamment pour son excellente approche avec les jeunes.

Un profil qui n’est pas sans rappeler celui de son prédécesseur chez les Bleuets, Sébastien Piqueronnies, qui magnifie la Section Paloise depuis deux ans en s’appuyant notamment sur beaucoup de jeunes (Gailleton, Attisogbe, Laporte, Zegueur) qu’il a, pour certains, côtoyé durant sa mission fédérale.

Et qui plaît, forcément. Ainsi, les contacts entre Jean-François Fonteneau et Sébastien Calvet se seraient multipliés ces dernières semaines, d’après nos confrères. Cela aboutira-t-il ? Telle est la question mais le Midol croit en ses sources et en la potentielle arrivée de l’homme de 49 ans pour venir reprendre en main l’actuel 12ᵉ de Pro D2…

Des changements à prévoir

Dans le même sens, le spécialiste Midi Olympique du Sporting Matthieu Vich annonçait en ce début de semaine pas mal de choses concernant le futur effectif du SUA. Selon lui, le club doit dégraisser sa masse salariale et plusieurs joueurs quitteront le navire à l’intersaison.

Notamment les îliens Railevu, Volavola ou Takulua, ou encore les centres Belan et Sloan. On apprend aussi que des joueurs de calibre très sérieux comme le Rouennais Taylor Gontineac, l'international chez les jeunes Eliott Roudil, ou encore les excellents joueurs de club que sont les Britanniques Kieran Hardy et Jack Maunder, sont pistés. Certains d'entre eux pourraient donc faire le chemin inverse, même s'il n'y aura pas de place pour tout le monde…