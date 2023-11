RUGBY. TRANSFERT. Direction la ProD2 pour la légende galloise George North ?

On le sait, Provence Rugby est un club ambitieux. Deuxièmes de ProD2 après 10 journées malgré quelques irrégularités dans les résultats, les hommes du 13 sont enfin dans les standards du projet porté par l’entité dont l’actionnaire majoritaire n’est autre que le 1er groupe indépendant de voyage en ligne d’Europe, Voyage Privé. Dotée de belles infrastructures et du plus important budget de Pro D2 , l’entité aixoise sait faire force de persuasion sur le marché de l’antichambre du Top 14